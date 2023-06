﻿Einstimmige Wiederwahl in Langwedel: Markus Heerdegen bleibt Bürgermeister

Langwedel. In nur 45 Minuten waren auf der konstituierenden Sitzung in Langwedel alle Ämter der Gemeindevertretung besetzt. Bürgermeister Markus Heerdegen (Bürger für Langwedel, BfL) wurde einstimmig wiedergewählt – mit den Stimmen der SPD und der Unabhängigen Wählergemeinschaft Langwedel (UWL).

Die Fraktionen hatten die Verteilung der Ämter vorbesprochen, für keinen Posten wurde geheime Wahl beantragt. Markus Heerdegen bedankte sich für die Vorarbeit der Fraktionen. Zu seinem Stellvertreter wurde Klaus Jürgensen (UWL) gewählt, zur zweiten Stellvertreterin Sina Hartmann (BfL).

Vorsitzende der Ausschüsse in Langwedel

Finanzen : Sven Ingwersen (BfL), Stellvertreterin Barbara Kipping (UWL)

Wege und Bau : Ronald Hein (BfL), Stellvertreterin Maike Mittelstät (UWL)

Landschaftspflege und Umwelt : Klaus Jürgensen (UWL), Stellvertreterin Sabine Hoffmann (SPD)

Schule, Sport und Soziales: Anja Rohwer (UWL), Stellvertreterin Sina Hartmann (BfL)

Bürgermeister Markus Heerdegen lädt alle dazu ein, am Rande des Vogelschießens auf dem Sportplatz am Sonnabend, 24. Juni, ab 10 Uhr, einen Großteil der neuen Gemeindevertretung kennenzulernen.

Pendler auf der L 298: In Langwedel wird in Zukunft häufiger geblitzt

Heerdegen wandte sich gleich zu Beginn einem Dauerthema der Gemeinde zu. Fast 25 Jahre lang beschäftigten Langwedel Planung und Umsetzung der Sanierung der Landesstraße 298. Im Frühling 2023 nun wurde die grundlegende Reparatur der Pendlerstrecke zwischen Nortorf und der Autobahn A 215 abgeschlossen. Mit einer negativen Folge: „Die L 298 jetzt so gut ausgebaut, dass Autofahrer durch den Ort rasen“, berichtete der Bürgermeister. Nach Anwohnerbeschwerden gab es Geschwindigkeitskontrollen in Kieler Straße, Nortorfer Straße und Mühlenweg.

Am Sonntag, 18. Juni, waren in vier Stunden 146 Autos zu schnell, am Mittwoch, 21. Juni, innerhalb von zwei Stunden 105 Fahrzeuge. Konsequenz aus den Messergebnissen: In Langwedel wird in Zukunft häufiger geblitzt. Die Geschwindigkeitskontrollen sind unter anderem am Sportplatz und an den Ortseingängen zu erwarten.

