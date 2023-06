﻿50 Jahre Ostsee Resort in Damp: Wikinger-Spektakel zum runden Geburtstag

Damp. Das Ostsee Resort in Damp wird 50 Jahre alt. Und das soll gefeiert werden. Staunen, Ausprobieren und Mitmachen – so lautet die Devise bei einem großen Wikinger-Spektakel am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Juli, im Dampland.

Auch bei seiner vierten Auflage will das Wikinger-Spektakel Einheimische und Urlauber in Schleswig-Holstein mit einem vielfältigen Programm überzeugen: Von der Hotelwiese über die Promenade direkt an der Küste bis hin zum Strand erstreckt sich ein großer Wikingermarkt mit mehr als 30 Händlern und Handwerkern.

Anzutreffen sind dort auch die Gaukler Orlando von Godenhaven sowie Nik und der Runde Tim, die das Publikum mit ihren Kunststücken und Tricks begeistern wollen. Das Hexenbad, Tänze aus dem Mittelalter und faszinierende Schaukämpfe gehören ebenso zum Programm.

Wikinger-Spektakel in Damp: Das ist das Programm

Akteure und Bands wollen in Lokis Arena und auf der Strandbühne zum Mitsingen und Feiern animieren. Geplant sind Auftritte von Harpyie und Vogelfrey am Samstagabend ab 19 Uhr sowie die Feuershow von Weltentor ab 22.30 Uhr in Lokis Arena. Der Eintritt zum Wikingerspektakel im Ostsee Resort in Damp ist frei.

Das „Dampland“ ist Deutschlands erstes und einziges Wikinger-Themenresort. Mit 1988 Betten und mehr als 250 000 Übernachtungsgästen pro Jahr ist das Ostsee Resort in Damp nach eigenen Angaben seit 50 Jahren einer der größten Freizeitanbieter in Schleswig-Holstein.

Das Programm des Wikinger-Spektakels

Sonnabend, 1. Juli 2023

Damper Markt : 11 Uhr: Eröffnung Wikinger Spektakel 50 Jahre Dampland; 11:30 Uhr, 13:30 Uhr, 16:30 und 18:30 Uhr: Nik der Gaukler und der Runde Tim; 12:30 Uhr und 15:30 Uhr: Tänze des Mittelalters; 14:30 und 17:30 Uhr: Orlando der Gaukler, Orlando der Gaukler

Strandbühne : 12 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr: Bianca Stücker und Band; 13 Uhr, 16 und 18 Uhr: Die Vertriebenen; 15 Uhr: Schaukampf SKS Workshop

Lokis Arena : 19 Uhr: Konzert Harpyie; 21 Uhr: Konzert Vogelfrey; 22:30 Uhr: Hel’s Feuershow - Weltentor

Hotelwiese: 13, 15 und 17 Uhr: Hexenbad

Sonntag, 2. Juli 2023

Damper Markt : 11:30 Uhr, 13:30 Uhr, 16:30 Uhr und 18:30 Uhr: Nik der Gaukler und der Runde Tim; 12:30 Uhr und 15:30 Uhr: Tänze des Mittelalters; 14:30 Uhr und 17:30 Uhr: Orlando der Gaukler

Strandbühne : 12:30 Uhr, 15 Uhr und 17:30 Uhr: Schaukampf und Workshop

Lokis Arena : 12 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr: Bianca Stücker und Band; 13 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr: Die Vertriebenen; 12:30 Uhr: Orlando der Gaukler

Hotelwiese: 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr: Hexenbad

