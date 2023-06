﻿Schulz statt Koberg in Windeby: FWGW-Anhänger verärgert über Bürgermeisterwahl

Verteidigungsminister besucht Nato-Übung

Boris Pistorius bei Air Defender in Jagel: „Russland wird eine Menge unternehmen, um zu sehen, was hier vor sich geht“

Das Nato-Manöver „Air Defender 2023“ in der Ostsee geht auf die Zielgerade. Jetzt stehen direkte Luftkämpfe im Fokus. Von Jagel und Hohn aus werden Missionen bis über Litauen geflogen. Als ranghöchster Repräsentant der Nato besuchte am Dienstag Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Begleitung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die Soldaten und Flugzeuge in Jagel.