﻿Tüttendorf bekommt weitere Windkraftanlagen

Einen Windpark in Wulfshagen hat die Gemeinde Tüttendorf bereits. Auf einem Vorranggebiet nahe der Warleberger Mühle sollen drei weitere Anlagen gebaut werden.

Tüttendorf. In Tüttendorf geht die Energiewende weiter voran. Zum Windpark Wulfshagen, den die Gemeinde erneuern will, kommen drei weitere Anlagen in der Nähe der Warleberger Mühle dazu – das hat das Land beschlossen.

Die Landesplanung hat vor einigen Jahren die Fläche im Regionalplan als Windvorranggebiet ausgewiesen. „Die Gemeinde wollte das Vorranggebiet nicht und hat damals eine Stellungnahme dazu abgegeben“, sagt Bürgermeister Thomas Thee (CDU). Das Land habe dennoch ihr Planungsrecht durchgesetzt. „Aber irgendwo muss die Energiewende auch hin, sie kann nur im ländlichen Raum umgesetzt werden“, macht Thomas Thee den Zwiespalt deutlich.

Prognose schwierig, wann Windräder in Betrieb gehen können

Nun wurden die Planungen in der Sitzung der Gemeindevertretung in Tüttendorf auf Wunsch der Gemeinde vorgestellt. Die Firma Thüga Erneuerbare Energien mit Sitz in Hamburg plant die drei Anlagen zwischen der Warleberger Mühle, Heidholm und Neuwittenbek. Zwei Windmühlen werden auf dem Gebiet der Gemeinde Tüttendorf entstehen, eine befindet sich laut Lageplan auf Neuwittenbeker Gebiet. Entsprechend musste auch Neuwittenbek den Plänen des Landes zustimmen. Betreiben wird zwei der Anlagen ebenfalls die Firma Thüga, eine Windmühle wird Martin Laß betreiben, Chef des Tüttendorfer Unternehmens Bioenergie Gettorf.

Derzeit laufe das Genehmigungsverfahren für die drei Anlagen, sagte Ole Hildebrandt, Projektleiter bei Thüga, während der Sitzung. „Wir hoffen, dass wir über den Sommer einen Genehmigungsbescheid bekommen.“ Die Vergabe sei dann für Ende dieses Jahres, Anfang 2024 avisiert. Hildebrandt hoffe, Anfang 2025 mit den Baumaßnahmen beginnen und die Anlagen Ende 2025 in Betrieb nehmen zu können. „Wir haben heute eine herausragend lange Bereitstellung der Gewerke und kaum noch Preisbindung“, sagte Hildebrandt. Dadurch sei eine Prognose schwer, ob der Zeitrahmen tatsächlich eingehalten werden könne.

Die Windkraftanlagen sollen eine Höhe von 150 Metern haben – inklusive Flügel. 4,2 Megawatt beträgt ihre jeweilige Leistung. Zum Vergleich: Die neuen Windräder im Windpark Wulfshagen werden 200 Meter bis zur Flügelspitze messen. Die Gemeinde wird finanziell mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde eingespeister Strommenge beteiligt, auch Gewerbesteuereinnahmen sind nach ein paar Jahren möglich.

Bürgerbeteiligung bei neuen Windkraftanlagen in Tüttendorf nicht geplant

Ob auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden, wie es bei zwei der acht geplanten Windkraftanlagen im Windpark Wulfshagen der Fall sein soll, wollte ein Tüttendorfer bei der Vorstellung wissen. Eine Bürgerbeteiligung sei bei den Anlagen im neuen Gebiet nicht geplant, antwortete Hildebrandt. Die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner wiesen außerdem darauf hin, dass parallel auch der Netzausbau forciert werden sollte. Es bringe nichts, Windräder zu bauen, wenn sie anschließend still stehen würden.

Im Vorhinein hatten Bewohnerinnen und Bewohner die Kommunalaufsicht eingeschaltet, da Bürgermeister Thomas Thee das Einvernehmen zum Bau der Anlagen ohne Gemeindebeschluss erteilt hatte. Nicht-öffentlich habe er sich zuvor mit der Gemeindevertretung verständigt, erklärte Thee das Vorgehen. Amtsdirektor Matthias Meins habe bestätigt, dass kein Beschluss notwendig war. Angesichts dessen, dass das Planungsrecht bei der Landesplanung liege, sei Thee überdies der Meinung, dass die Gemeinde rechtlich keine andere Möglichkeit gehabt habe.