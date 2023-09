﻿Wochenmarkt am Abend feiert Premiere in Gettorf

Gettorf. Nach Feierabend noch auf den Wochenmarkt – das will die Gemeinde Gettorf Berufstätigen ermöglichen und verlegt einen Markttermin dafür auf eine ungewöhnliche Uhrzeit. Am Dienstag, 26. September, bauen die Händler ihre Stände erst am Nachmittag auf, von 16 bis 19 Uhr kann dann eingekauft werden.

Das Angebot richtet sich natürlich nicht nur an Berufstätige, sondern auch an Familien mit Kindern und andere Neugierige. Viele Geschäfte beteiligen sich ebenfalls und haben am Dienstag bis 19 Uhr geöffnet. So sollen auch Menschen, die vormittags keine Zeit haben, das Markterlebnis genießen können: mit Händlern schnacken, Nachbarn und Bekannte treffen.

Bislang findet der Gettorfer Wochenmarkt dienstags und freitags am Vormittag statt. Der von der Politik beschlossene Abendmarkt feiert nun Ende September Premiere. Er soll, wenn er gut angenommen wird, ab kommendem Jahr einmal im Monat stattfinden – von Mai bis September.

„Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher aus Gettorf und Umgebung“, sagt Ulrike Münzberg-Niemann, Standortmanagerin der Gemeinde Gettorf.

Die Händler bieten das klassische Obst und Gemüse, außerdem regionale Spezialitäten wie Honig, Fleisch, Holzschnitzereien, Bücher, Wolle- und Lederprodukte. Dazu kommen gastronomische Angebote für den abendlichen Hunger.

