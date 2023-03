﻿Das gibt es auf dem neuen Osdorfer Wochenmarkt zu kaufen

Osdorf. Gründonnerstag geht es los: Die Gemeinde Osdorf bekommt ihren eigenen Wochenmarkt. Drei Stände sollen vorerst den Anfang machen und jeden Donnerstag von 8 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz der Bäckerei Sörensen aufschlagen.

Die Idee zum Markt kam Ellen Sörensen im Rahmen der Diskussionen um die Nutzung des gemeindeeigenen Geländes an der Gettorfer Straße 1, an dem jetzt ein Nahversorger entstehen soll. Der Wochenmarkt soll helfen, das kleine Ortszentrum zu beleben. Unterstützung erhielt die Gemeinde, die Mitglied in der Lokalen Tourismusorganisation Eckernförder Bucht ist, bei der Planung von der Eckernförder Touristik (ETMG).

Markt in Osdorf: Lokal einkaufen mitten im Ortszentrum

„Menschen wollen lokal einkaufen und wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen“, bekräftigte Bastian Meyer von der ETMG. Daher habe man sich gefreut, Osdorf bei der Umsetzung des eigenen Wochenmarkts zu unterstützen.

Ellen Sörensen erinnert sich, dass ihr Schwiegervater früher schon einmal einen Stand mit Käse und Fisch auf dem Bäckerei-Parkplatz stehen hatte. Einen richtigen Wochenmarkt habe es in Osdorf aber noch nie gegeben.

„Es war schon schwierig, das Personal zu finden“, so Meyer. „Die Marktbeschicker der Region sind sehr gut gebucht und Verkäufer sind rar.“ Umso mehr freuen sich alle nun, dass es geklappt hat.

Wochenmarkt in Kooperation mit Osdorfer Bäcker und Schlachter

Mit zum Markt-Team gehören die Bäckerei Sörensen und die Schlachterei Siemsen, obgleich sie keine eigenen Stände aufmachen. Die Läden, die beide an der Hauptstraße liegen, haben während des Marktes aber natürlich auf. „Wir stellen auch ein paar Stühle raus, damit Besucher sich setzen können“, so Ellen Sörensen.

Birgit Brandt kommt als Blumen- und Gemüsehändlerin. Seit fast 40 Jahren steht sie bereits in Kiel auf Wochenmärkten. Seit 28 Jahren betreibt die Familie Brandt ein Geschäft in Osdorf, am Weberberg 13. „Für viele ältere Kunden ist schon der Weg den Weberberg hoch ein großes Hindernis“, berichtet Brandt. Daher begrüße sie es sehr, dass für diese Kunden jetzt ein Angebot in Osdorf geschaffen wird. „Für sie ist der Wochenmarkt in Gettorf unerreichbar.“ Bei Brandt gibt es saisonales Obst und Gemüse zu kaufen. Sobald das Wetter stimmt, gibt es auch Spargel, der kommt aus Nienburg.

Ab Gründonnerstag: Fisch aus dem Wittensee und Honig aus Gettorf

Arne Bening wird den Fischstand betreiben. Sein Unternehmen sitzt in Holzbunge, der Fisch kommt aus dem Wittensee. Besonders beliebt seien Hechte, Barsche, Edelmaränen, Silbermaränen, Aale, Brassen und Plötze. Ergänzt wird das Angebot durch Honig aus Gettorf. Maike Setter gründete ihre Imkerei 2019, alle ihre Bienenvölker stehen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. „So decken wir zusammen sozusagen alle Grundnahrungsmittel ab“, sagte Setter.

„Ich freue mich schon richtig darauf am Donnerstag eine Runde durch den Ortskern und über den Markt zu drehen“, bekräftigte auch die stellvertretende Bürgermeisterin Barbara Winter-Claus (WgO).

Wer mit dem Auto zum Wochenmarkt kommen möchte oder zur Bäckerei Sörensen will, während auf dem Parkplatz der Markt aufgebaut ist, kann gegenüber beim Landhaus Hammerich parken.