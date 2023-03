﻿Wohnraum für Flüchtlinge: Altenholz plant eine Million Euro ein

Altenholz will die Möglichkeit nutzen, Wohnraum für Flüchtlinge anzukaufen. Die Gemeindevertretung hat dafür eine Million Euro bewilligt. Die bevorzugte Variante der Gemeinde ist der Kauf von Immobilien indes nicht.

Für ankommende Flüchtlinge, die der Kreis Rendsburg-Eckernförde auf die Kommunen verteilt, will die Gemeinde Altenholz Wohnraum kaufen, wenn keine Mietwohnungen zur Verfügung stehen.

Altenholz. Wie können wir Flüchtlinge in der Gemeinde unterbringen? Diese Frage beschäftigt die Kommunen weiterhin. Altenholz will mit einem Budget von einer Million Euro für den Ankauf von Wohneigentum und Häusern Vorsorge treffen.

„Wir konnten Wohnraum anmieten, aber wenn alles so kommt wie prognostiziert, dann fehlen uns 20 Plätze“, sagte eine Mitarbeiterin des Rathauses in der vergangenen Gemeindevertretersitzung. Wenn nötig, sei der Kauf beispielsweise eines Reihenhauses denkbar. Das ziehe aber weiteren Verwaltungsaufwand nach sich. Deshalb wolle die Gemeinde in erster Linie weiterhin Wohnraum mieten.

Kreis korrigiert Prognose der ankommenden Flüchtlinge nach unten

In der Beschlussvorlage veranschlagte die Gemeinde zunächst drei Millionen Euro für den Ankauf von Häusern oder Wohnungen. Am Montag habe der Kreis Rendsburg-Eckernförde die erwartete Zahl von ankommenden Menschen aus der Ukraine allerdings nach unten korrigiert. Auf Grundlage der Landesprognose habe der Kreis bislang mit 2000 ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainern gerechnet, erklärte Christian Ströh vom Fachdienst Zuwanderung. Aufgrund der Zahlen aus dem ersten Quartal rechne der Kreis für 2023 derzeit nur noch mit bis zu 1000 Ukrainern.

Darauf reagierte die Verwaltung und schlug entsprechend eine Million Euro statt drei Millionen vor. Bürgermeister Mike Buchau (CDU) solle dann Kaufverträge abschließen können. Die Reaktionen in der Gemeindevertretung fielen zunächst gemischt aus. Es gab Bedenken, der Verwaltung quasi einen Blankoscheck über eine so hohe Summe auszustellen – und ob der Ankauf weniger Wohneinheiten bei der Unterbringung wirklich weiterhelfe.

Lieber Mietwohnungen für Flüchtlinge in Altenholz als Container oder Turnhalle

„Wenn wir zwei Familien in Wohnungen unterbringen können, ist das besser als eine Turnhalle oder Container“, sagte Buchau. „Wir wollen die Menschen einfach gut unterbringen.“ Die nächste Gemeindevertretung könne sich überlegen, ob sie mehr Wohnraum ankaufen oder sozialen Wohnungsbau betreiben wolle. „Wir wollen jetzt erst einmal anfangen.“ Derzeit seien alle Flüchtlinge in angemieteten Wohnungen und in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht.

„Wir wollen flexibel sein“, sagte Buchau weiter. Die Gemeinde wolle zügig reagieren können und nicht erst durch alle Ausschüsse gehen müssen. „Wir haben Krieg in Europa und wissen, dass man im Krieg keine wirklichen Voraussagen treffen kann“, erinnerte der CDU-Fraktionsvorsitzende Jürgen Schlüter. „Es geht hier auch um Vertrauen in den Bürgermeister.“ Die Grünen-Vertreterin Hella Stick verwies zudem auf bestehenden Leerstand im Gemeindegebiet. Buchau bat, solche konkreten Leerstände an die Verwaltung zu melden.

Altenholz sorgt auch für Akutunterbringung finanziell vor

Schließlich sprach sich die Gemeindevertretung für die Bereitstellung der Million und 60 000 Euro Zinsen und Abschreibungen aus. Weiterer Bestandteil des Beschlusses ist es, 191 000 Euro für eine Akutunterbringung bereitzustellen. Würden plötzlich viel mehr Flüchtlinge in kurzer Zeit ankommen, müsste eine Sporthalle in Klausdorf oder Stift geschlossen und entsprechend ausgestattet sowie eine Essensausgabe organisiert werden. Buchau hofft indes, dass diese Maßnahme nicht nötig ist. „Wir sind frohen Mutes, dass wir es schaffen, Wohnraum zu finden.“