﻿Woolworth-Filiale Rendsburg: Kaufhaus öffnet im Juli

Rendsburg. Woolworth eröffnet in Rendsburg eine zweite Filiale, und zwar im Juli. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ein Woolworth-Kaufhaus in Rendsburg gibt es seit 2017. Nun wird das Angebot durch ein zweites Woolworth-Kaufhaus in der Nähe erweitert.

Auf der 800 Quadratmeter großen Verkaufsfläche präsentiert Woolworth in Rendsburg rund 10 000 Artikel für den täglichen Bedarf. Woolworth möchte mehr als 1000 Standorte deutschlandweit betreiben, um den Menschen kurze Wege zum Einkaufen zu ermöglichen. Das Unternehmen ist daher stetig auf der Suche nach freistehenden Ladenflächen. „Wir sind sehr froh, ein weiteres Kaufhaus in Rendsburg zu eröffnen und freuen uns darauf, die Menschen vor Ort weiterhin von unserem Angebot zu überzeugen“, sagt Bezirksleiter Chris Redepenning.

Wie ist die Adresse von Woolworth in Rendsburg?

Das neue Woolworth-Kaufhaus Rendsburg eröffnet in der Schiffbrückengalerie am Schiffbrückenplatz 17. Woolworth zieht in die ehemalige C&A-Filiale. Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in der neuen Woolworth-Filiale in Rendsburg arbeiten. Neben dem neuen Geschäft am Schiffbrückenplatz betreibt Woolworth einen Standort im Eiderpark und mehr als 20 weitere Standorte in Schleswig-Holstein.

Gibt es Rabatte oder Angebote zur Eröffnung von Woolworth in Rendsburg?

Ja, zur Neueröffnung bietet das Kaufhaus nach eigenen Angaben besonders günstige Angebote und Aktionen an, etwa Stand-up-Paddle-Boards, Tefal-Pfannen, T-Shirts und Shorts von Nike und Adidas sowie Hartschalenkoffer. Am Tag der Neueröffnung von Woolworth in Rendsburg will ein Moderator für Unterhaltung sorgen. Kundinnen und Kunden können zudem beim Dreh am Glücksrad Geschenke gewinnen.

Wie sind die Öffnungszeiten von Woolworth Rendsburg?

Das Woolworth-Kaufhaus öffnet montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 16 Uhr.

Wann eröffnet Woolworth neu in Rendsburg?

Woolworth in Rendsburg eröffnet das zweite Kaufhaus am Donnerstag, 20. Juli 2023, um 9 Uhr. Dann beginnt der Verkauf am Schiffbrückenplatz 17.

Woolworth wurde 1879 gegründet und betreibt nach eigenen Angaben 600 Kaufhäuser bundesweit. Im Sortiment sind Waren des täglichen Bedarfs wie Dekorations- und Haushaltsartikel, Elektroartikel bis hin zu Bekleidung. Die Zentrale liegt im westfälischen Unna.

