﻿Parken in Rendsburg: Lassen sich Umweltschutz und Autoverkehr in Einklang bringen?

Wie muss sich das Konzept für den Parkraum in Rendsburg verändern? In einem Workshop der Stadt ging es unter anderem um die Balance zwischen einer ausreichenden Zahl an Parkplätzen und einem Ausbau des ÖPNV. Was Einzelhändler, Bürger und Kommunalpolitiker dazu sagen.

Wer auf dem Platz an der Torstraße in Rendsburg parken will, muss ein Ticket ziehen. Aktuell gibt es im Stadtgebiet 23 öffentliche Parkräume, 14 davon sind kostenpflichtig.

Rendsburg. Zwei größere Parkdecks in der Nienstadtstraße und in der Nähe des Bahnhofs mit mehreren Hundert Plätzen werden in Rendsburg in näherer Zukunft wegfallen, weil dort bauliche Veränderungen bevorstehen. Deshalb setzt die Stadt das Thema Parken jetzt auf ihre Agenda. In einem Workshop haben Vertreter von Stadtverwaltung, Kommunalpolitik, Klimaforum und der Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH Ideen ausgetauscht.

Zentrale Fragen eines neuen Parkraumkonzepts in Rendsburg sind: Wie kann es attraktiv bleiben, in die Stadt zu kommen? Und wie lässt sich der Autoverkehr mit den Klimaschutzzielen der Stadt Rendsburg vereinbaren?

Viele Menschen kommen mit dem Auto nach Rendsburg

„Parken direkt vor der Tür wird nicht in allen Bereichen der Stadt gehen“, sagt der Vorsitzende des Bauausschusses, Gunnar Knabe (CDU), auf Nachfrage der Kieler Nachrichten. „Aber wir haben eine wichtige Funktion als Nahversorger für die Menschen aus dem Umland. Und die kommen meist mit dem Auto.“

Anke Samson, Geschäftsführerin von RD-Marketing, erklärt: „Wenn man die Innenstädte erhalten will, muss man auch für Parkraum sorgen.“ Derzeit gebe es aber in Rendsburg genug Parkplätze. Das zeigt sich wohl auch in der Zufriedenheit der Gäste: In der Kategorie „Autofreundlichkeit und Parkmöglichkeiten sowie Fahrrad- und Fußgängerfreundlichkeit“ gaben die Befragten einer Studie des Instituts für Handelsforschung Köln 2022 gute bis sehr gute Noten.

Meistens finde man in der Innenstadt einen Parkplatz, sagt auch Hans-Jürgen Geertz aus Rendsburg. „Nur an gewissen Tagen, etwa wenn Markt ist, wird es schwierig.“ Das sieht Einwohnerin Daniela Sievers ebenfalls so. Ihre Idee: An Markttagen könnte man den Schloßplatz zum Parken freigeben. Generell aber findet sie: „Wir haben genug Parkplätze in Rendsburg.“

Parkhaus in der Nienstadtstraße stark sanierungsbedürftig

Einige Parkplätze könnten allerdings bald wegfallen: Der Bauausschuss der Stadt Rendsburg hat im vergangenen November beschlossen, das fast 50 Jahre alte Parkhaus in der Nienstadtstraße nicht mehr von Grund auf zu sanieren. Es soll jedoch so lange wie möglich in Betrieb bleiben, bis es einen Ersatz gibt. Als Alternative wird diskutiert, die Parkplätze an der Konrad-Adenauer-Straße aufzustocken.

Das Parkhaus in der Nienstadtstraße in Rendsburg ist stark sanierungsbedürftig. Teile der Parkflächen sind deshalb abgesperrt. © Quelle: Daniela Weichselgartner

„Dass baufällige Parkhäuser zurückgebaut werden, bereitet uns ein Stück weit Sorgen“, sagt Hauke Petersen aus der Geschäftsleitung des Kaufhauses ID Sievers, das Filialen in Rendsburg und Schleswig hat. Er hofft, dass die Stadt weiterhin für günstigen und attraktiven Parkraum sorgt. „In Kreisstädten wie Rendsburg sind wir davon abhängig, dass der Endverbraucher mit dem Auto kommt.“

Aktuell gibt es im Stadtgebiet 23 öffentliche Parkräume, darunter neun kostenfreie. ID-Sievers-Geschäftsführer Axel Bornhöft ist selbst an einem privaten Parkhaus in Rendsburg beteiligt.

Einige Teilnehmende des Workshops sprechen sich laut Mitteilung der Stadt aber auch dafür aus, den öffentlichen Personennahverkehr und alternative Mobilitätsangebote zu stärken sowie parallel oder im Anschluss Parkraum zu reduzieren.

Es gibt Ideen, um freie Parkplätze in Rendsburg besser zu beschildern

Eine weitere Idee, um CO2-Emissionen einzusparen, wäre eine digitale Verkehrslenkung, die freie Parkplätze anzeigt – möglicherweise auch auf dem Handy. „Wir brauchen ein intelligentes Parkraummanagement für eine nachhaltige Mobilität in der Stadt von morgen“, sagt Bürgermeisterin Janet Sönnichsen.

Anke Samson von RD-Marketing schlägt zudem vor, die Beschilderung zu Parkmöglichkeiten in der Innenstadt zu überprüfen und optimieren. Alternativparkplätze in der Nähe könnten direkt an Parkhäusern angeschrieben werden.