﻿Prädikantin Birgit Kray: „Ich wünsche Ihnen Mut zum Beten“

Heute möchte ich Sie zum Gebet ermutigen. Jetzt fragen Sie sich, wie soll ich eigentlich beten? Das Wichtigste ist: Gott weiß, was jeder Einzelne von uns braucht, bevor wir ihn bitten. Man braucht nicht viele Worte für das, was man Gott sagen möchte. Jesus nimmt uns mit wenigen Worten mit hinein in sein Gebet: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Beten schafft Nähe. Unsere Erfahrungen legen wir in Gottes Hand und bitten ihn, dass er sich in unserem Leben durchsetzt.

Dein Wille geschehe: Gott möchte, dass allen Menschen geholfen wird. Er wird mich nicht allein lassen in schweren Zeiten, im Gebet werde ich seine Gegenwart spüren, er wird mich stärken und trösten.

Unser tägliches Brot gib uns heute: Es gibt Zeiten, da nehme ich mein täglich Brot für selbstverständlich hin. Ich muss mir keine Sorgen machen. Es gibt aber auch Zeiten, in denen das tägliche Brot ausgeht, dann stärkt mich das Gebet und gibt mir Vertrauen, ich brauche mich nicht zu sorgen, weil Gott weiß, was ich brauche.

Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung: Wir können unsere Bitte und Schmerz in Gottes Hand legen. Wer einem anderen vergibt, wird frei, wer um Vergebung bittet, verändert sich und öffnet sein Herz für die Liebe.

Die Bitte: Erlöse uns von dem Bösen – bedeutet, Gott hilft mir, mich widerstandsfähig zu machen und meine Ängste zu minimieren, damit ich sie überwinden kann.

Ich wünsche Ihnen Mut zum Beten!

Bleiben Sie behütet.

Ihre Prädikantin Birgit Kray