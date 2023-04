﻿„Neugeboren“ – Pastor Dirk Große über den heiligen Moment der Taufe

Wie neu geboren: In seinem Wort zum Sonntag schreibt Pastor Dirk Große aus Altenholz über einen ganz besonderen und heiligen Moment: Eine Taufe am Strand.

Altenholz. „Warum lässt du dich taufen?“, hatte ich Lena kürzlich gefragt. „Als du meine Kinder getauft hattest, wusste ich sie beheimatet in einem Haus aus Licht. Bei allen Nachrichten, die täglich an uns nagen, muss es einen Schutzraum geben. Nach der Taufe meiner Kinder hatte ich mich gefragt, warum dies nur für meine Kinder gelten soll. Ich brauch das ja auch!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Also ließ sich Lena mit ihren 34 Jahren am Strand taufen.

Ich habe mir die Fotos von Lenas Taufe noch einmal angesehen. Ihre blonden, vom Wind verwehten Haare, ihr weißes Kleid. Barfuß steht sie im Wasser.

Zwei Fotos zeigen die Taufhandlung. Auf dem ersten blickt Lena sehr aufmerksam, beinahe konzentriert, so als wolle sie alles, was da an ihr zwischen Himmel und Erde geschieht, mit allen Sinnen in sich aufnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr ganzes Gesicht verströmt ein warmes, erlöstes Lächeln

Das zweite Foto nur wenige Sekunden später zeigt Lena dann am Ende der Taufhandlung. Ihr Blick ist leicht zum Wasser geneigt, die Augen sind geschlossen, ihr ganzes Gesicht verströmt ein warmes, erlöstes Lächeln.

So, als wäre alle Last von ihr abgefallen. Lena muss sich leicht und unverwundbar gefühlt haben. Ein heiliger Moment.

Lesen Sie auch

„Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf. Mitten am Tage. Mit unserem lebendigen Haar und unserer atmenden Haut. Vorweggenommen in ein Haus aus Licht.“Neugeboren!