﻿Pastor Dirk Große: Taufe soll allen Kinder Rückenwind geben

Vor mir ein Foto: sieben Taufkerzen, gerahmt von zwei Sonnenblumen und einem bunten Blumengesteck auf weißer Decke. Dahinter ziehen Segelboote am Horizont vorbei. Auch ein Frachter, auf seinem Weg in den Nord-Ostsee-Kanal. Strandtaufe an der Kieler Förde.

Meine letzte Strandtaufe habe ich in tiefer Erinnerung. Eine Mutter sprach ein berührendes Gebet. Auch wenn sie darin alle Taufkinder nannte, meinte ich dennoch herauszuhören, dass sie dabei in besondere Weise für ihre kleine Tochter betete, die mit einer Behinderung zur Welt gekommen war. Die Mutter bat um Geborgenheit, Kraft, Liebe und: um Segen. Gottes Segen, der sich wie ein leuchtender Bogen über unsere Lebenswege spannt und der ihrer Tochter und allen Kindern zum Rückenwind werden möge.

Alle 180 Anwesenden spürten, dass die Mutter in diesem heiligen Moment den Himmel erdete. Unter dem weiten Horizont war nur das Rauschen des Meeres zu hören und darin die weiche und warme Stimme jener Mutter. Sie betete im Resonanzraum des Segens, in dem Gott sein JA jedem Täufling zugesprochen hat. Ein JA, das nie endet. Ein JA, das uns immer wieder aufbrechen lässt, da wir uns und unsere Wege darin geborgen wissen. Ein JA, das uns Vertrauen ins Leben finden lässt, weil wir in Gottes Augen unendlich wertvoll sind.

Die Taufe ist das größte und weitreichendste und bedeutendste Versprechen. Ein Geschenk!

Du bist gesegnet. Gottes Segen endet nicht. Sein JA bleibt ein JA. Deswegen: Vertraut den neuen Wegen und wandert durch die Zeit.

Dirk Große ist Pastor der Kirchengemeinde in Altenholz.

