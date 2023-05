﻿Pastor Breckling-Jensen: „Die Stimme – Puh, ist das manchmal laut“

Altenholz. Da wird man ja wirklich vollgedröhnt von lauten Menschen, von Musik, vom Autoverkehr, von Flugzeugen und Rasenmähern …

Und dazu lassen die äußeren und die inneren Stimmen einen nicht zur Ruhe kommen. Da hat es Gottes Stimme schwer, durchzudringen. Und doch gibt es immer Menschen, die nicht nur Gott hören, sondern sich auch nach seinem Wunsch nach Gerechtigkeit und Liebe richten.

Ich denke an die Frau in unserer Gemeinde, die sich hingebungsvoll um Geflüchtete kümmert, Behördengänge mit übernimmt, sie auch einmal zu sich nach Hause einlädt. Ich denke an den Jugendlichen, der im Konfirmandenunterricht von Gottes guter Schöpfung erfahren hat und sich nun intensiv im Klimaschutz engagiert. Ich denke aber auch an die vielen Ehrenamtlichen, die sich zum Beispiel in der Feuerwehr für das Gemeinwohl einsetzen.https://www.youtube.com/watch?v=vgM9JNBebyI

Es gibt viele Beispiele von Menschen, die Gottes werbendes Wort der Liebe hören und umsetzen. Ob man nun im kirchlichen oder in einem anderen sozialen oder gemeinnützigen Bereich arbeitet, das ist nicht entscheidend. Wichtig ist es, das Große und Ganze im Blick zu behalten als liebenswert, schützenswert, lebenswert. Das, was für mich Gottes gute Schöpfung ist.

Darauf muss man sich erst einmal einlassen, die äußeren und inneren Störgeräusche ausblenden. Dann klappt das.

Ihnen allen ein ruhiges und schönes Wochenende,

Okke Breckling-Jensen, Pastor in Altenholz

KN