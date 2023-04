﻿Pastorin Lea Strohfeldt aus Eckernförde: „Wilkommen in Jerusalem!“

In ihrem Wort zum Sonntag schreibt die Eckernförder Pastorin Lea Strohfeldt über die Erwartungen an den Erlöser und darüber, was dieser als Antwort im Gepäck hat.

Willkommen in Jerusalem! Du bist der Erlöser, oder? Gut, dass du endlich da bist! Ich habe eine Liste geschrieben, da stehen meine ganzen großen und kleinen Probleme drauf. Wenn du die mal eben lösen könntest, das wäre wirklich schön. Ich habe gehört, was du bisher so getrieben hast. Da sollte doch für Freiheit hier bei uns in der Stadt zu sorgen deine leichteste Übung sein, oder? Nur mal eben kurz die Römer vertreiben. Und wenn du danach noch Zeit hast: Ein oder zwei Wehwehchen hätte ich auch noch, die du heilen könntest. Der Rücken, das Knie, man wird ja nicht jünger. Hosianna!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hübscher Esel übrigens, auf dem du da reitest. Ich hätte jetzt eher ein Schlachtross erwartet. Aber gut, ist ja deine Entscheidung, wie du am besten arbeiten kannst! Also dann, wann fängst du an? Wie meinst du das, das muss ein Missverständnis sein? Erwartungsmanagement, damit dir in ein paar Tagen keiner Vorwürfe macht und das Ganze womöglich böse endet? Was soll das heißen, du hast nicht einmal ein Schwert dabei? https://fb.watch/jEbl4BLFtP/

Und meine Probleme zauberst du auch nicht einfach weg? Aber dann wird das doch nichts mit der Erlösung! Ob ich Schwierigkeiten habe mit Einsamkeit, Selbstzweifeln, Angst und Orientierungslosigkeit? Ja klar, haben doch alle mal, oder nicht? Ach, davon willst du mich erlösen. Dann hast du sicher Waffen dagegen im Gepäck? Einen festen Glauben und viel Liebe, soso. Na gut. Du scheinst einen guten Draht nach oben zu haben. Erzähl mir mal deine Geschichten. Mal sehen, was das mit mir macht.

Pastorin Lea Strohfeldt, Eckernförde