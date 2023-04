﻿Pastorin Susanne Jensen: „Trost und Hoffnung geben mir Halt“

In ihrem Wort zum Sonntag spricht Pastorin Susanne Jensen über Trost und Hoffnung. Denn vor allem an Ostern werde dabei einmal mehr deutlich: Die Frage nach Gott verhallt nicht.

„Fröhlich sein“ auf Knopfdruck funktioniert nicht. Natürlich kann ich Fröhlichkeit vorspielen, kann ein Lächeln aufsetzen und so tun als ob. Manchmal muss man das; muss man persönliche Gefühle und Erlebnisse hinten anstellen und muss freundlich-verbindlich Menschen begegnen. Was wird an Ostern von einer Pastorin erwartet? „Frohe Ostern!“ … „Christus ist auferstanden!“ … Das soll bitte überzeugend rüberkommen.

Was will ich? Ich will Trost und Hoffnung echt in mir fühlen. Trost und Hoffnung geben mir Halt. Wenn ich ansatzweise Halt in mir fühlen kann, dann ist es gut. Dann kann ich auch am Sonntag an der Kirchentür stehen und jedem „Frohe Ostern“ wünschen. Bis zu diesem Moment ist es ein Weg. Der Weg geht über Karfreitag.

Unzählbar viele Leidenswege über Jahrtausende hinweg gehören für mich zu Karfreitag. Mir hilft es nicht, Jesus allein in den Focus zu nehmen. Denn Jesu Leidensgeschichte und die Leidensgeschichten allen Lebens in Weltzeit gehören zusammen. Die Frage nach Gott verhallt nicht. Wo ist Gott? Warum hilft er nicht? Hat er kein Mitleid? Nein, mitleidlos kann er nicht sein! Im Gegenteil, er leidet unaufhörlich. So ist Gott immer in meinen Gedanken. Gott und Melodien von Kirchenliedern … Beim Kartoffelschälen kommt es hoch: „ ...das Feuer, das nie mehr verlischt, das nie mehr verlischt … Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer…“ Ein bekanntes Taizé-Lied. Ja, an diesem Lied und anderen Herz-Liedern kann ich mich festhalten. Sie sind wie Lagerfeuer in Eiseskälte. Gott und Dunkel gehören zusammen, Gott will in Dunkel wohnen.

Von Trost und Hoffnung an Ostern kann ich erzählen, weil mein Du-Gott in mir eine kleine Licht- und Wärme-Quelle ist.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest.

Pastorin Susanne Jensen, Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde