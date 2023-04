﻿Den Glauben mit lebendigen Bildern unserer Zeit füllen

Wort zum Sonntag

Wiebke Seeler ist Pastorin in der Gemeinde der Dreifaltigkeitskirche in Krusendorf.

In der Sprache sollten Bilder verwendet werden, die in die Zeit passen. Das meint Wiebke Seeler Pastorin in der Gemeinde der Dreifaltigkeitskirche in Krusendorf, in ihrem Wort zum Sonntag.

