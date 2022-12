﻿Wünsche erfüllen im Advent: Eckernförder Bank startet Baumaktion

Eckernförde. Die Eckernförder Bank hat in ihren Filialen in Eckernförde und Gettorf die Aktion „WunschWeihnachtsBaum“ gestartet. Damit soll Familien, Kindern und Personen jeden Alters, die in einer finanziell angespannten Lebenssituation sind, zu Weihnachten ein ganz persönlicher Wunsch erfüllt werden. Das Prinzip: Kinder in Begleitung oder Erwachsene können in einer der Filialen eine Wunschkarte ausfüllen und sich ein Geschenk im Wert von maximal 25 Euro wünschen. Die Wünsche werden dann bis spätestens Freitag, 16. Dezember an einen der beiden Bäume in den Geschäftsstellen in Eckernförde (Kieler Straße 39-43) oder in Gettorf (Kirchhofsallee 3) gehängt. Teilnehmen können nach Angaben der Bank alle Personen, die sich in diesem Jahr an Weihnachten nicht alle Wünsche erfüllen können – unabhängig ob für sich selbst oder für ihre Kinder, Enkelkinder oder Freunde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachtsbaum bei der Volksbank und Eckernförde und Gettorf

Jeder, der im Gegenzug einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich in den Geschäftsstellen melden und dort eine Wunschkarte vom Baum nehmen, das Geschenk kaufen, weihnachtlich verpacken und bis spätestens zum Mittwoch, 21. Dezember mit der Wunschkarte zusammen wieder in der Geschäftsstelle abgeben. Die Eckernförder Bank ruft nach Eintreffen der Geschenke die Personen an, deren Wünsche erfüllt wurden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Geschenke können dann in den Geschäftsstellen abgeholt werden. Sofern die teilnehmenden Personen bei der Geschenkübergabe dabei sein möchten, können sie dies auf der Wunschkarte ankreuzen und unterschreiben.