﻿Eckernförde: Yoga Open Air – Festival geht in die zweite Runde

Yoga im Studio ist zu langweilig? Vom 8. bis 11. Juni haben Yogis aus Eckernförde und Umgebung wieder die Möglichkeit, ihre Matte mit an den Strand zu nehmen. Das zweite Yoga Open Air bietet mehr als 80 Workshops am Eckernförder Südstrand.

Eckernförde. Namaste, Eckernförde! Nachdem im vergangenen Jahr auf Anhieb 1700 Menschen an den Eckernförder Südstrand zum Yogafestival gekommen waren, um gemeinsam Yoga zu praktizieren, stand für die Veranstalter schnell fest, dass sie das Yoga Open Air in Eckernförde 2023 wiederholen wollen. Vom 8. bis 11. Juni können Yogis in vier Zelten und bei über 80 Yoga-Workshops in Eckernförde von Donnerstag bis Sonntag am Strand Eckernförde beim 2. Yoga Open Air zusammensein.