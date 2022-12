﻿Zäh fließt am Morgen der Verkehr in Felm, Altenholz und Osdorf

Während es unter den Holtenauer Hochbrücken in Kiel ungewohnt leise ist, brummt andernorts der Verkehr. Viele Menschen müssen nun Umwege fahren, um zur Arbeit oder anderen Zielen zu kommen.

Der Kieler Weg in Felm: Am Morgen rollten hier unendlich viele Autos.

Dänischer Wohld. Wer am Donnerstag frühmorgens statt kaputter Hochbrücke beim Wechsel über den Kanal auf die Fähre Landwehr setzt, muss nicht lange warten. Das geht all jenen, die an diesem Morgen aus Altenholz über die Willy-Busch-Straße und den Kieler Weg Richtung Bundesstraße 76 fahren, anders. Eine unendlich scheinende Schlange von Autos hat sich auf der Strecke gebildet, und es geht sehr, sehr zäh voran.

Eine Frau kommt auf dem Radweg aus Richtung Süden angeradelt, fragt an der Einmündung verdutzt: „Muss ich jetzt hier auf die Straße?“ Ja, genau: die Willy-Busch-Straße Altenholz hat größtenteils keinen Radweg: Der beginnt erst an der Einmündung in den Lummerbruch. Besonders unangenehm ist das für Radelnde, die aus Osten kommen. Fürs Fahrrad bleibt neben der Fahrzeugschlange kaum Platz.

Altenholz: Deutlich mehr Verkehr als üblich

„Wir haben zehnmal mehr Verkehr als üblich“, erklärt Bürgermeister Carlo Ehrich. Altenholz plant daher auf Anregung der Polizei, in der Klausdorfer Straße mindestens von der Einmündung des Kreisels bis zur Altenholzer Straße ein Halteverbot. Womöglich auch noch auf längerer Strecke.

Bis das eingeführt ist, dauert es ein paar Tage. Der Bürgermeister appelliert an Anwohner, möglichst schon jetzt auf das Parken am Straßenrand zu verzichten. Wer dort mal etwas länger im geparkten Auto am Straßenrand sitzt, merkt ganz schnell: Man ist hier tatsächlich ein Hindernis.

Mehr Verkehr in der Knooper Landstraße

Was dem Altenholzer Bürgermeister am Morgen ebenfalls Sorgen bereitet: Auch in der Knooper Landstraße rollt durch die Sperrung der beiden Hochbrücken deutlich mehr Verkehr als sonst. Wegen Bauarbeiten muss man aber teils vom Gehweg auf die Straße ausweichen. Das betrifft auch Schulkinder, die hier unterwegs sind.

In Neuwittenbek quälen sich Radlerinnen und Radler die lange Anfahrt zur Alten Levensauer Hochbrücke hoch. Auch diese Strecke ist für manche die Ausweichroute – allerdings womöglich nicht lange: Gegen 13 Uhr wird bekannt, dass die beiden Holtenauer Hochbrücken mit beiden Rad- und Fußwegen wieder freigegeben sind.

Auch der Osdorfer Bürgermeister Helge Kohrt spricht von unhaltbaren Zuständen in der Gemeinde durch den Ausfall der Holtenauer Hochbrücken. Man werde sich daher für den Bau eines Kreisels einsetzen – ein Thema, das die Gemeinde schon länger beschäftigt. Denn vor allem für jene, die aus Felm kommen, sei der Zustand nicht akzeptabel.

Auch gegen Mittag ist die Auslastung der Fähre Landwehr geringer als gedacht: Ohne warten zu müssen, geht es direkt rauf auf die „Kolberg“. Ja, es sei schon ein bisschen mehr Verkehr als sonst, sagt ein Mitarbeiter – aber nicht viel.