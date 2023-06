﻿Zahl der Arbeitslosen liegt deutlich über dem Vorjahr

Großeinsatz für Feuerwehr

Friedrichsholm: Feuer in Strohlager greift auf Kuhstall über

Am Freitagmorgen ist ein Feuer in einem Strohlager in Friedrichsholm ausgebrochen und auf einen Kuhstall übergesprungen. Die Feuerwehr ist noch immer dabei, die Reste des Feuers zu bekämpfen.