Zahl der Arbeitslosen in Rendsburg-Eckernförde und Neumünster steigt

Baustellen

Die Autobahnauffahrt Schacht-Audorf ist in eine Richtung gesperrt, die Kreisstraße zwischen Jevenstedt und Rendsburg wird saniert. Tunnel Rendsburg, Schwebefähre, Autobahn oder Bahn – hier finden Sie eine Übersicht mit Baustellen in Rendsburg und Umgebung in der Woche ab Montag, 1. Mai