﻿Fusion zum Amt Eidertal: Zehn Unterschriften und zehn Siegel

Flintbek. Am Mittwochnachmittag begann ein Unterschriften-Marathon: Die Unterzeichnung des Amtsvertrages des neuen Amtes Eidertal, das am 1. Juni offiziell aus den Ämtern Molfsee und Flintbek entsteht, stand auf dem Programm.

Im Rathaus von Flintbek unterzeichneten die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Gemeinden Blumenthal, Böhnhusen, Flintbek, Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek, Rumohr, Schierensee, Schönhorst und Techelsdorf den Amtsvertrag – mit dem entsprechenden Siegel, versteht sich.

Verwaltungsfusion der Ämter Molfsee und Flintbek

Ebenfalls mit von Partie: Hans Cordts, stellvertretender Amtsvorsteher aus Molfsee, und Lothar Bischof, Amtsvorsteher aus Flintbek, sowie die „Beauftragten“ Carlo Ehrich und sein Stellvertreter Jens Becker. Bis es einen Amtsdirektor oder eine Amtsdirektorin geben wird, haben Ehrich und Becker die Leitung der fusionierten Verwaltung.

Ehrich freut sich auf die Herausforderung. „Diese Aufgabe finde ich ausgesprochen spannend, ich bewundere Ihren Mut und finde die Entscheidung zur Fusion richtig“, sagte Ehrich. „Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen“, forderte er die Kommunalpolitiker aller Gemeinden auf.

Rückblick: Im Dezember 2021 stellten die Gemeinden Rumohr und Schierensee einen Antrag auf Ausamtung. Beide Gemeinden übten Kritik an der Zusammenarbeit mit dem Amt Molfsee. Die Entscheidung aus dem Innenministerium folgte schnell, die Neuordnung der Verwaltungsstruktur im Bereich der Ämter Flintbek und Molfsee wurde per Erlass für Juni 2023 geplant: Aus den Ämtern Molfsee und Flintbek sollte das Amt Eidertal mit Sitz in Flintbek werden. Ein Amtsdirektor oder eine Amtsdirektorin soll – nach der Wahl durch den neuen Amtsausschuss – die Leitung übernehmen.

Das bedeutete auch, dass beide Verwaltungen in kurzer Zeit viel Arbeit vor sich hatten. Unter Leitung von Bürgermeister Olaf Plambeck (Flintbek) und Bürgermeister Timo Boss (Molfsee) wurden mehr als 20 Arbeitskreise gebildet, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden – genau wie die Personalräte – in die Entwicklungen der Verwaltungsfusion einbezogen.

Carlo Ehrich lobt den Mut zur Ämterfusion

Die Stimmung war gut, als Hans-Jörg Pahlke (Bürgermeister Techelsdorf), Olaf Plambeck (Bürgermeister Flintbek), Johann Brunkhorst (Bürgermeister Blumenthal), Britta Jensen (stellvertretende Bürgermeisterin Mielkendorf), Martin Stier (Bürgermeister Rodenbek), Timo Boss (Bürgermeister Molfsee), Birgit Nicklaus (Bürgermeisterin Böhnhusen), Manfred Kaiser (Bürgermeister Schierensee), Lothar Bischof (Bürgermeister Schönhorst) und Thomas Langmaack (Bürgermeister Rumohr) ihre Unterschriften und Siegel setzten.

Auch über die Fachbereichsleiter wurde zwischenzeitlich entschieden: Büroleiterin wird Sonja Baller. Für den Fachbereich I Zentrale Dienste ist Martina Fahlke zuständig. Fachdienstleiterin für Schule, Generationen und Kultur wird Katja Plambeck.

Den Fachbereich II Finanzen leitet Marvin Blümke, den Fachbereich III Bauen und Umwelt wird Hendrik Brede leiten. Er ist Fachdienstleiter Planung und Umwelt. Jan Evers leitet den Fachdienst HTL (Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften). Der Fachbereich IV Bürgerdienste findet mit Martin Hackauf einen neuen Leiter. Die Stabsstelle Fördermittel und Digitalisierung unterliegt Sönke Pries.