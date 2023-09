Sie gelten als die „Pyramiden des Nordens“: 5000 Jahre alte Großsteingräber. Eines der eindrucksvollsten ist das Langbett Karlsminde. Bei der Rekonstruktion gab es einige seiner Geheimnisse preis.

Waabs. Es müssen Hünen gewesen sein, die diese Steine aufgestellt haben. Anders konnte man sich früher die Megalithgräber aus grauer Vorzeit nicht erklären. Das Langbett Karlsminde ist eine der bedeutendsten dieser Anlagen in Schleswig-Holstein. Es ist Teil der sogenannten Megalith-Route, die an mehr als 70 Großsteingräbern aus der Jungsteinzeit in Nordwestdeutschland vorbeiführt.