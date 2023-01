﻿So will die Tourist-Info Rendsburg künftig bei den Gästen punkten

Die bisherige Tourist-Information in Rendsburg hat zum Jahreswechsel einen neuen Namen bekommen und wechselt bald in ein größeres Domizil. Das Angebot wird deutlich ausgeweitet. Das können Gäste und Einheimische künftig erwarten.

Rendsburg. Neues Zeitalter für das Stadtmarketing in Rendsburg: Mit dem Jahreswechsel hat die vor einem Jahr gegründete Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH (RTM) auch den Betrieb der Touristinformation vom bisherigen Träger Mittelholstein Tourismus übernommen. Dem kleinen Büro im historischen Ambiente des alten Rathauses wurde auch gleich ein neuer Name verpasst: „Rendsburg Information“ heißt der Anlaufpunkt für Besucher ab sofort.

Rendsburg: Zimmer buchen über RTM

Zum bekannten Service der Rendsburg Information gehören weiterhin die Organisation von Stadtführungen und Führungen auf die Eisenbahnhochbrücke. Reiseveranstalter, Firmen und Privatleute können diese wie gewohnt buchen. Des Weiteren können Hotelzimmer und Unterkünfte in Rendsburg und der Region über eine Buchungsplattform zentral reserviert werden. Auch der Kartenvorverkauf für Veranstaltungen in und um Rendsburg findet weiter statt.

Neue Souvenirs in Rendsburg im Angebot

Aber: Das Team vom Stadtmarketing hat noch viel vor und will das Angebot der Rendsburg Information deutlich erweitern. „Im erste Quartal wird ein Souvenirshop aufgebaut, schwerpunktmäßig mit Produkten aus Rendsburg, der Region oder mit dem Label Rendsburg“, kündigt Anke Samson, Geschäftsführerin der RTM GmbH an. „Ziel ist es, regionale Betriebe, Manufakturen sowie Künstlerinnen und Künstler zu fördern und Schätze aus der eigenen Region mit ganz individuellen Angeboten vorzuhalten“, freut sich die RTM-Chefin.

Neues Domizil für das Team der Rendsburg Tourismus + Marketing GmbH: Im Lauf der kommenden Monate sollen Marketing und Tourismusmanagement der Stadt in das repräsentative Gebäude der ehemaligen Dresdner Bahk am Jungfernstieg einziehen. © Quelle: Paul Wagner

Spätestens mit dem für die kommenden Monate geplanten Umzug des Stadtmarketings und der Rendsburg-Information in ein neues Domizil, sollen Angebot und Produktpalette noch einmal deutlich erweitert werden. Beide Organisationen werden nach einer Renovierung in das ehemalige Gebäude der Dresdner Bank am Jungfernstieg einziehen. In diesem repräsentativen Bau direkt neben dem Stadttheater soll es dann einen größeren Souvenirshop mit Postkarten, Kleidung mit Rendsburger Motiven oder Taschen und Fairtrade-Kaffee geben.

Stadtführungen in Rendsburg für neue Zielgruppen

Außerdem sollen die Online-Angebote der Rendsburg Information ausgebaut werden. So sollen künftig zum Beispiel Stadtführungen online buchbar sein. Für dieses Angebot werden neue Stadtführerinnen und Stadtführer gesucht und in Workshops im ersten Quartal ausgebildet. In der kommenden Saison sollen dann neue Stadtführungen mit neuen Zielgruppen und Themen konzipiert werden.

„Mittelfristig wird die touristische Entwicklung Rendsburgs weiter vorangetrieben“, kündigt Anke Samson an und nennt ein Beispiel: „In Kooperation mit der Stadt Rendsburg und vielen weiteren Akteuren ist die Weiterentwicklung der Wasserlagen Rendsburgs ein Themenbereich.“

Neu sind einige Kontaktdaten des Stadtmarketings: So ist die Rendsburg Information ab sofort telefonisch unter Tel.: 0431/6634566 zu erreichen, per E-Mail über: tourismus@rd-tm.de. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr. Die Internetseite „www.rd-tm.de“ wird derzeit neu aufgebaut, erste Informationen sind bereits abrufbar.

Hintergrund der Veränderungen beim Stadtmarketing ist eine Entscheidung der Rendsburger Ratsversammlung, das städtische Marketing neu auszurichten. Neben der Übernehme der bisherigen Tourist-Information wird sich die RTM GmbH mit einem vergrößerten Team ab dem kommenden Jahr auch um das Veranstaltungsmanagement, also zum Beispiel die Wochen- oder Trödelmärkte in Rendsburg kümmern.