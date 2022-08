﻿Zukunft der Imland-Klinik: Bis Herbst 2023 droht Hängepartie

Je nach Ausgang des für den 6. November geplanten Bürgerentscheids droht der Imland-Klinik eine Hängepartie. Welche Folgen dies für das Krankenhaus mit seinen beiden Standorten haben kann, erklärte Klinik-Chef Markus Funk nun der Kreispolitik.

Rendsburg. In der Debatte um die Zukunft der Imland-Klinik sind die Fronten weiter verhärtet. In einer teils emotionalen Sitzung des Kreis-Hauptausschusses wurden am Donnerstagabend in Rendsburg die letzten rechtlichen Hürden für den geplanten Bürgerentscheid genommen. Stimmt der Kreistag auf seiner Sondersitzung am kommenden Montag zu, dürfen die Wählerinnen und Wähler im Kreis am 6. November über die Zukunft der kommunalen Imland-Klinik abstimmen.

Vergeblich versuchten die beiden Vertreter der WGK-Fraktion Andreas Höpken und Reinhard Jentzsch, ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Politik, die Initiatoren des Bürgerentscheids sowie die Spitze der Klinik an einen Tisch zu bekommen, um doch noch einen Kompromiss in der Imland-Frage zu finden. Höpken verwies auf einen Vorschlag seiner Fraktion und unterstrich, dass Gespräche „der einzige vernünftige Weg“ seien. Doch die Appelle verhallten, die Zeichen stehen auf Bürgerentscheid.