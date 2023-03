﻿Kreistag lehnt Millionenschulden für Imland-Kliniken ab

Keine Millionenschulden des Kreises für die angeschlagene Imland-Klinik: Der Kreistag Rendsburg-Eckernförde hat am Montagabend ein Votum aus dem Hauptausschuss bestätigt. Auch diesmal war es knapp. Dennoch bleibt die Kiel-Option im Gespräch.

Rendsburg. In namentlicher Abstimmung hat der Kreistag Rendsburg-Eckernförde am Montagabend beschlossen, vorerst kein zusätzliches Geld im Rahmen eines Nachtragshaushalts für die kreiseigene Imland-Klinik zur Verfügung zu stellen. Die Abstimmung war so knapp wie selten in der Geschichte des Kreises: 29 Abgeordnete stimmen für den Antrag der Grünen, der rund 26 Millionen Euro neue Schulden zugunsten des Krankenhauses vorsah. 30 Abgeordnete votierten dagegen. Die beiden Vertreter des SSW enthielten sich.