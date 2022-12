﻿Imland-Klinik: Arbeitskreis stellt Frage nach der Verantwortung

Während das zuständige Gericht in Neumünster grünes Licht für die vorläufige Eigenverwaltung der Imland-Klinik gibt, werden Fragen nach der Verantwortung lauter. Der Eckernförder Arbeitskreis „Imland“ fordert gar den Rücktritt des Aufsichtsrats.

Rendsburg/Eckernförde. Wie konnte es so weit kommen? Nach dem Antrag der Imland-Klinik auf ein sogenanntes Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung werden Fragen nach der Verantwortung für die finanzielle Schieflage des kommunalen Krankenhauses lauter. Die Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde möchte sich in den kommenden Monaten in Eigenregie wirtschaftlich sanieren und hatte dies beim zuständigen Gericht in Neumünster beantragt. Dort wurde die vorläufige Eigenverwaltung mittlerweile angeordnet, wie das Gericht am Montag bestätigte.