Die Debatte um die Zukunft der kreiseigenen Imland-Klinik hält vor dem Hintergrund eines geplanten Bürgerentscheids an. Jetzt melden sich leitende Ärztinnen und Ärzte der Klinik in einem Brandbrief zu Wort. Ihr Appell ist eindeutig.

Rendsburg. Am Montag, 22. August, will der Kreistag die letzten rechtlichen Fragen klären und grünes Licht für einen Imland-Bürgerentscheid im November geben. Dann sollen die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Zukunft der beiden Klinikstandorte in Renbdsurg und Eckernförde entscheiden. Vor allem für Eckernförde steht viel auf dem Spiel. Kurz vor der entscheidenden Sitzung haben sich 23 leitende Ärztinnen und Ärzte aus beiden Klinik-Standorten an die Kreispolitik gewandt. Sie warnen vor dem sogenannten Szenario 1, das den Status quo der Klinik festschreiben würde.

Bisher hätten sich die betroffenen Mediziner demnach mit Äußerungen in der Öffentlichkeit zurückgehalten, um den demokratischen Prozess nicht zu gefährden. Das Schreiben liegt der Redaktion vor. Es richtet sich an die Gesellschafter der Klinik, also die Politiker der Kreistagsfraktionen: „Über unsere Standorte hinweg besteht mittlerweile die Sorge, dass unsere berufliche Zukunft und unsere Existenz im politischen ,Kleinkrieg’ zu Grabe getragen werden.“

Ärzte der Imland-Klinik warnen vor Desaster

Die Unterzeichner warnen mit deutlichen Worten vor einem Status quo der Klinikstruktur: „Eine Rückkehr zu Szenario 1 würde nicht nur ein wirtschaftliches Desaster mit unabsehbaren Folgen mit sich bringen (Privatisierung? Schließung der Imland-Klinik Eckernförde?), sondern ist aus medizinischer Sicht strukturell und inhaltlich nicht nur falsch, sondern gefährlich“, heißt es.

Aus vielen Untersuchungen sei bekannt, dass Qualitätsmedizin nur durch Zentrumsbildung und hohe Patientenzahlen gewährleistet werden könne. „Kleine Abteilungen tragen unabwendbar das Risiko in sich, durch fehlende Erfahrung Patientinnen und Patienten zu gefährden“, heißt es in dem Schreiben.

Als Beispiel nennen die Mediziner den geschlossenen Kreißsaal in Eckernförde. „Diese Einsicht mussten wir schmerzhaft durch die dringend notwendige Schließung der Geburtshilfe in Eckernförde machen, die vielen unserer Kollegen schon seit Jahren durch Strukturschwächen Sorge machte.“

Fachkräftemangel in der Medizin habe „katastrophale Auswirkungen“

Hinzu komme ein verschärfter Fachkräftemangel in der Medizin, der bereits „katastrophale Auswirkungen“ und schon zur Schließung ganzer Stationen geführt habe. „Von ärztlicher Seite sind die Erfordernisse einer Facharztweiterbildung inzwischen so angestiegen, dass kleine Abteilungen diese nicht gewährleisten und somit keinen Nachwuchs mehr gewinnen können.“

Mit seiner Entscheidung für das Szenario 5 und die damit verbundene Schließung zahlreicher Abteilungen der Imland-Klinik am Standort Eckernförde habe der Kreistag im Februar die Weichen gestellt, ausreichend große Abteilungen an beiden Standorten dauerhaft zu stärken. Mit Blick auf den bevorstehenden Bürgerentscheid, der die Entscheidung revidieren soll, warnen die Ärzte der Imland-Klinik: „Diesen Aufbruch jetzt zu behindern und ein ,Zurück’ zu alten, ineffektiven Strukturen zu fordern, kann nicht im Sinne einer verantwortlichen Politik mit dem Ziel einer soliden Gesundheitsvorsorge sein.“

Imland-Klinik: Marode Strukturen und schlechte Medizin zu hohem Preis?

Es sei nicht im Sinne der Beschäftigten, Jahr für Jahr Millionen Euro in die maroden Klinikstrukturen zu stecken und sie damit anderen wichtigen Projekten zu entziehen, „nur um ineffektive Strukturen wider besseren Wissens zu erhalten“, heißt es weiter in dem Brief.

Bei einem positiven Ausgang des Bürgerentscheids im Sinne der Initiatoren drohe eine schlechtere Medizin zu einem sehr hohen Preis, schreiben die leitenden Mediziner. Die Protagonisten des Entscheids würden so „zu einem Steigbügelhalter“ einer Schließung der Klinik in Eckernförde oder einer Privatisierung des Hauses „mit weitreichenden Folgen für die Gesundheitsversorgung im Kreis“.

Für die Initiatoren des Bürgerentscheids, die nach eigenen Angaben ebenfalls über den Inhalt des Schreibens informiert sind, sind die vorgetragenen Argumente der Ärzteschaft nicht neu. Sie halten am Bürgerentscheid fest. Sprecherin Jasmin Wenger unterstrich, dass die Initiative „Ja im Land – Rette unser Krankenhaus“ am Montag in der Sitzung des Kreistags um 17 Uhr im Rendsburger Kreishaus ihre Argumente für das Szenario 1 noch einmal öffentlich bekräftigen will.