﻿Zukunft der Imland-Häuser: Schön-Kliniken stellen neuen Geschäftsführer vor

Eckernförde. Im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens für die Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde hat die Leitung des künftigen Eigentümers „Schön Klinik“ den Beschäftigten einen neuen Geschäftsführer für die beiden Häuser vorgestellt. Dies geht aus Videoaufzeichnungen zweier interner Betriebsversammlungen in Rendsburg und Eckernförde hervor, die bis zum Redaktionsschluss frei im Internet zugänglich waren.

Demzufolge soll Timon Gripp, derzeit Geschäftsführer der Schön-Klinik am Standort Bad Bramstedt, die beiden bisherigen Imland-Standorte ab 1. Juli 2023 leiten. Voraussetzung für den Abschluss der Übernahme der insolventen Imland-Klinik durch die Schön-Klinik ist noch die Zustimmung des Bundeskartellamtes.

Der studierte Betriebswirt Timon Gripp ist 37 Jahre alt, gebürtiger Flensburger und seit zehn Jahren im Gesundheitswesen tätig. Als Geschäftsführer der Klinik in Bad Bramstedt leitet er die den Unternehmensangaben zufolge größte psychosomatische Fachklinik in Deutschland. Zuvor war Gripp unter anderem bei der Helios-Klinik beschäftigt. Seit 2018 arbeite er für die Schön-Klinik, engagiere sich zudem beim Deutschen Roten Kreuz. Es sei ihm nun sehr wichtig, die Gräben zwischen den Häusern zu überwinden, kündigte der designierte Geschäftsführer bei seiner Vorstellung vor den Beschäftigten an. Die Klinik in Eckernförde kenne er bereits aus der Zeit, als er beim Rettungsdienst in Schleswig gearbeitet habe.

Die neuen Eigentümer halten sich offiziell noch bedeckt. „Derzeit ist das Insolvenz- und Übernahmeverfahren der beiden Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde durch die Schön-Klinik-Gruppe noch nicht abgeschlossen“, teilt Astrid Reining, Sprecherin der Gruppe auf Anfrage mit. „Sofern alles verläuft wie geplant, wäre Timon Gripp unsere präferierte Besetzung für diese Position.“ Nähere Angaben könne das Unternehmen erst machen, wenn diese definitiv feststehen.

Imland-Übernahme durch Schön-Klinik: Klares Bild in drei bis sechs Monaten

Der geschäftsführende Direktor der Schön-Klinik, Dr. Mate Ivančić, stellte den Imland-Beschäftigten auf den jeweils rund anderthalbstündigen Versammlungen zudem seine Vision für die Zukunft der Standorte in Rendsburg und Eckernförde vor. Für ihn sei es demnach entscheidend, dass sich die Standorte der Schön-Klinik eigenständig entwickelten. In drei bis sechs Monaten werde man ein klareres Bild von den beiden Häusern in Rendsburg und Eckernförde sowie über die medizinische Ausrichtung der Standorte haben. Daher wurden die Beschäftigten noch um etwas Geduld gebeten. Die Zeit bis zum 1. Juli werde man intensiv nutzen.

Wie angekündigt, werde man bei einer erfolgreichen Übernahme den Tarif des öffentlichen Dienstes für die Beschäftigten im medizinischen Bereich – also dem weitaus größeren Teil der Arbeitskräfte – beibehalten, bekräftigte der Geschäftsführer. In anderen Dienstleistungsbereichen wie Verwaltung, Technik oder Einkauf orientiere sich die Gruppe dagegen an marktüblichen Gehältern.

Ein besonderes Anliegen ist es den neuen Eigentümern, die weitere Abwanderung von Personal zu verhindern. Für den Standort in Eckernförde kündigte der zuständige Leiter der Schön-Gruppe zudem umfassende Investitionen in die Infrastruktur und den Neubau von Gebäuden an.

Bisherige Geschäftsführer der Imland-Klinik hören im Sommer auf

Die Schön-Klinik-Gruppe hatte das insolvente und bisher kommunale Krankenhaus des Kreises Rendsburg-Eckernförde Anfang April gekauft. Damit endete vorläufig ein monatelanges politisches Ringen um die Imland-Klinik. Der Kauf der beiden Krankenäuser mit ihren rund 2300 Beschäftigten und 800 Planbetten stelle die größte Übernahme in der Geschichte der Klinikgruppe dar. Vor etwa zwei Wochen hatten die beiden Imland-Geschäftsführer Markus Funk und Michael Kiens ihren Rückzug zum Abschluss des Insolvenzverfahrens im Sommer angekündigt.

