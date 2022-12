Zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Nortorf und Hohn

Die Polizei im Kreis Rendsburg-Eckernförde sucht nach zwei Einbrüchen in Nortorf und Hohn Zeuginnen und Zeugen. In einem der Fälle drangen die Täter in ein Einfamilienhaus ein, im anderen Fall scheiterten sie an der Tür. Beute machten sie nicht.

Nortorf/Hohn. Bei zwei Einbrüchen in Nortorf und Hohn blieben die unbekannten Täter in der vergangenen Woche erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Am Freitag, 9. Dezember, drangen Unbekannte demnach durch ein Terrassenfenster in ein Einfamilienhaus im Fritz-Reuter-Weg in Nortorf ein. Die Räume wurden nach Wertsachen durchsucht, allerdings verließen die Täter das Haus ohne Beute. Der Einbruch ereignete sich laut Polizei tagsüber zwischen 6 und 17.30 Uhr.

Einbruchsversuch in der Straße Knackenburg in Hohn

Einen Einbruchsversuch gab es in der Straße Knackenburg in Hohn in den Abendstunden des Freitags oder in der Nacht zum Sonnabend. Dort versuchten die Täter, eine Nebeneingangstür eines Hauses aufzuhebeln, was allerdings misslang. Entsprechend wurde auch hier keine Beute gemacht. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen 18 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Sonnabend.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer tatrelevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 04331/2080 bei der Polizei zu melden.