﻿The Sally Gardens kommen nach Eckernförde

Mit ihren Folksongs rocken sie Ende Januar in Eckernförde: Sabine Brennwald (links), Bettina Engel und ihre Band The Sally Gardens.

Zwei irische Nächte locken nach Eckernförde. Am 27. und 28. Januar spielt die Folkrockband The Sally Gardens in der „Siegfried-Werft“. Erstmals tritt sie wieder an traditioneller Stelle auf.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket