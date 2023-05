﻿Zwei Tage, 2500 Gäste: Das Oktoberfest lebt wieder auf

Die Geschichte des Eckernförder Oktoberfests

Das erste Oktoberfest in Eckernförde wurde 2010 anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Stadtwerke aus der Taufe gehoben. Damals stand ein 600-Mann-Zelt auf dem VW-Gelände an der Noorstraße, in dem sich die Besucher noch verloren. Nach einer Zwischenstation in der Noorwik wurde das EOF fünf Jahre lang auf dem Gelände der Carlshöhe gefeiert. Die Zahl der Dirndl- und Lederhosen-Träger ging hier schon in den vierstelligen Bereich. Nach Bayern-Partys im Gewerbegebiet Nord und am Südstrand war es schwierig geworden, einen geeigneten Standort in Eckernförde zu finden. Mit dem Wohnmobilplatz in Altenhof scheint jetzt eine Alternative gefunden.