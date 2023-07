﻿Zwei Versionen: Darum musste die Fleischerei Beth schließen

Nortorf. Als Fleischermeister Florijan Peci (28) 2019 die Fleischerei Beth in Nortorf von Pächterin Sonja Berg übernahm, lief das Geschäft. Der Fleischermeister stellte dort selbst Wurst und Fleischspezialitäten her. Anfang 2023 meldete er Insolvenz an. Wie konnte es dazu kommen – und gibt es in Zukunft ein neues Fachgeschäft?

Fleischermeister Florijan Peci und sein Vermieter erklären in zwei sehr unterschiedlichen Versionen, wie es zur Schließung und zur Insolvenz des Geschäftes im Zentrum von Nortorf kam. Florijan Peci berichtet: Er habe 2019 für 40 000 Euro renoviert, umgebaut, neue Elektrokabel gelegt und eine neue Maschine gekauft. Ende 2022 habe es dann mehrfach Kontrollen vom Veterinäramt vom Kreis Rendsburg-Eckernförde gegeben. Ergebnis seien bauliche Vorgaben für den Weiterbetrieb gewesen. Das Veterinäramt bestätigt auf Anfrage, dass mehrfach Kontrolleure in dem Betrieb waren.

„Die Modernisierung der Schlachterei hätte eine Investition von 500 000 Euro bedeutet“, berichtet Peci. Unter anderem sollte der Gefrierraum komplett gefliest werden, eine Hygieneschleuse zwischen Fleischerei- und Geschäftsbereich, ein Gäste-WC sowie eine Garagenüberdachung gebaut werden: „Das konnte ich nicht finanzieren.“

Die Einnahmesituation bei Fleischerei Beth verschlechterte sich

Fleischermeister Peci führt weiter an, dass sich die Einnahmesituation seit Corona und auch im Zug der Wirtschaftskrise wegen des Ukraine-Krieges fortlaufend verschlechtert habe. Nach Anmeldung der Insolvenz habe er seine Mitarbeiter noch einen Monat weiter bezahlt.

Für die Finanzierung der baulichen Vorgaben vom Kreis habe er sich an seinen Vermieter gewendet, erklärt Peci. Der soll auf den Vorschlag „ein Jahr mietfrei, Pächter übernimmt die Umbaukosten“ nicht reagiert haben. „Wir haben uns zerstritten.“

Der Besitzer der Immobilie erzählt auf Anfrage eine komplett andere Version: Der Pächter sei zu keiner Zeit wegen notwendiger Umbauten auf ihn zugekommen. Es gebe vielmehr Mietrückstände im fünfstelligen Bereich. Man gehe davon aus, dass die Rückstände nicht mehr gezahlt werden.

Ende Juni stand die Tür zum Laden in der Poststraße 4 an einem Mittwoch zur Wochenmarktzeit offen. Die Hoffnung von Passanten, das Geschäft habe einen neuen Pächter, erfüllte sich nicht. Im Geschäft war lediglich ein Auktionator, der das Mobiliar versteigerte.

Die ehemalige Fleischerei Beth liegt in einer 1a-Lage im Stadtzentrum von Nortorf

Das VIB Immobilienbüro aus Nortorf ist als Makler mit der Vermietung des 75 Quadratmeter großen Geschäfts beauftragt, das 230 Quadratmeter Gesamtfläche hat. Von dort heißt es, es gebe mehrere Interessenten für das Mietobjekt in 1a-Lage, für 1900 Euro Monatsmiete. Ob neue Mieter einziehen? Dazu schweigen die Makler.

Florijan Peci hat in Norderstedt ein weiteres Geschäft, allerdings ohne angeschlossene Fleischerei. „Ich arbeite bei einem Freund in Neumünster in einer modernen Fleischerei“, berichtet Peci. Dort stellt er Wurst nach eigenen Rezepturen her, die er in Norderstedt verkauft.

Florijan Peci nach Insolvenz in Nortorf: „Ich war naiv“

Peci bedauert die Insolvenz und die Umstände, die dazu geführt haben. „Ich war naiv“, schätzt er aus heutiger Sicht seinen Start in die Selbstständigkeit ein. „Es erfordert Zeit und gute Planung, heute würde ich die Dinge anders angehen.“

Der Fleischermeister hatte den Plan, Räume in der Poststraße, in denen ein Bio-Müsli-Vermarkter einzog, zu mieten. „Ich hätte das Gebäude von der Stadt nur fünf Jahre mieten können, das wollte ich nicht,“ sagt Peci.

Peci will nach der Insolvenz nicht aufgeben. Er kann sich eine Rückkehr vorstellen. Nur mit einem Geschäft, ohne Fleischerei. „Ich habe noch eine Kühlzelle und einen Verkaufstresen in Norderstedt, die könnte ich verwenden.“ Aktuell, weiß er, gibt es jedoch in Nortorf kein passendes Geschäft für ihn. Einen Neubau zu finanzieren, sei für ihn nicht machbar.

