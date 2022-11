﻿102-Jährige verrät ihr Rezept für ein langes Leben

Gertrud Lüdemann hat am 8. November ihren 102. Geburtstag gefeiert – und ist damit die älteste Bürgerin in Kaltenkirchen.

Kaltenkirchen. Klar, wer 102 Jahre alt ist, hat viel erlebt und dementsprechend auch viel zu erzählen. Erstaunlich ist allerdings, wenn sich Menschen in so einem hohen Alter auch noch an so vieles erinnern können. Gertrud Lüdemann kann das. Die zierliche Seniorin sitzt schick gekleidet im Haus ihrer Tochter auf dem Sofa, trinkt abwechselnd Kaffee und Sekt. „Ich hab’s ein bisschen mit den Ohren und trage ein Hörgerät“, sagt sie gleich am Anfang. „Sonst habe ich noch keine Gebrechen.“ Ein bisschen lauter muss man mit ihr sprechen, aber nicht viel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Worüber Gertrud Lüdemann am liebsten spricht, ist ihre alte Heimat Teplitz-Schönau, eine Stadt in Böhmen im heutigen Tschechien. Dort hat sie bis zur Vertreibung 1945 gelebt. Als sie ihre Heimat in Alter von 25 Jahren verließ, war sie im sechsten Monat schwanger mit ihrer Tochter Ursula. Ihr Mann musste kurz zuvor wieder zurück zu seinem Stützpunkt in Russland. „Bevor er ging, sagte er mir noch: „Geh’ nach Hamburg. Da kommen die Russen nicht hin. Höchstens die Briten“, erzählt Gertrud Lüdemann. Ihr Mann, der schon 2004 im Alter von 90 Jahren verstarb, war Hamburger, stammte aus einer Flottbeker Familie.

102-Jährige erinnert sich an Klinikaufenthalt: „Eine traurige Gesellschaft“

Also machte sich die Schwangere auf den Weg, in den Händen zwei Koffer mit Babywäsche. Jedoch blieb sie zunächst in Zwickau, wo Verwandte lebten. In der Frauenklinik kam dann ihre einzige Tochter zur Welt. „Da musste ich lange bleiben, weil ich auch noch eine schwere Nierenbeckenentzündung hatte“, erinnert sich die Seniorin. Ihr sei es sehr schlecht gegangen damals: „Aber das Wichtigste war für mich, dass es dem Baby gut ging“, erzählt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zeit in der Klink hat Gertrud Lüdemann nie vergessen: „Wir lagen zu sechst in einem Zimmer. Ich und eine andere Frau waren verheiratet. Die anderen vier Frauen waren Opfer von Vergewaltigungen der Ostpreußen“, erzählt sie: „Das war eine traurige Gesellschaft.“ Doch wenigstens habe es in der Klinik Essen gegeben, wenn auch nicht viel. Hunger sei ein ständiger Begleiter gewesen für die Flüchtlinge kurz nach Kriegsende. Ihr Mann kam zwei Jahre in Kriegsgefangenschaft in Sibirien. „Als er zurückkam, habe ich ihn nicht wiedererkannt“, erinnert sich die Seniorin.

Lesen Sie auch

Aber die kleine Familie raffte sich auf und ging zusammen nach Hamburg, wo sie irgendwann ihre erste kleine Ein-Zimmer-Wohnung bezog. Hier arbeitete Gertrud Lüdemann in der Rechnungsabteilung einer Firma, deren Büros zu ihrem Glück direkt hinter der Staatsoper lagen. „Das war ein sehr musikalisches Büro“, scherzt die Seniorin. Ihr Mann war am Aufbau des Desy (Deutsches Elektronen-Synchrotron) in Hamburg beteiligt. Sie führten ein gutes Leben. Heute trifft sich die Witwe jeden Sonntag mit ihrer Familie im Haus der Tochter. Immer dabei: die zwei Enkelsöhne und die vier Urenkel.

Kochen, putzen, einkaufen: Fast alles macht die 102-Jährige noch selbst

Vor 20 Jahren hat Tochter Ursula Schröter ihre Mutter nach Kaltenkirchen geholt. Die 102-jährige Katholikin nennt sich gerne selbst „Freifrau“, weil ihr Freiheit schon immer alles bedeutet hat. Deshalb wohnt sie auch nicht in einem Seniorenheim, sondern hat im Betreuten Wohnen der Diakonie in Kaltenkirchen eine eigene kleine Wohnung. Hier macht sie noch fast alles selbst, kocht jeden Tag, putzt, geht einkaufen. „Außer Fensterputzen, das schaffe ich nicht mehr. Da kommt ein Fensterputzer. Ich brauche ja klare Sicht“, erklärt die Seniorin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrmals in der Woche ist sie unterwegs, geht zur Kirche, nimmt an Seniorenveranstaltungen teil. Sie ist noch gut zu Fuß, benötigt weder einen Rollator noch einen Stock. Was hält sie so fit? „Mein Geheimnis Nummer eins für ein langes Leben: Ich dusche jeden Morgen dreimal heiß, dreimal kalt“, verrät Gertrud Lüdemann. Außerdem trinke sie jeden Tag ein kleines Bier, das sei ihr Geheimnis Nummer zwei: „Ich komme schließlich aus Böhmen, das ist Bier-Land. Bier geht bei mir nie aus.“

Bis vor zwei Jahren hat die 102-Jährige noch täglich Klavier gespielt, was vermutlich ebenfalls geholfen hat, geistig fit zu bleiben. „Aber das F klemmt jetzt“, deshalb spiele sie nicht mehr. „Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie“, erzählt die Seniorin. Der Vater habe in Leipzig Klavier, Geige und Gesang studiert. Auch die drei Onkel waren Musiker, haben in Teplitz-Schönau im Kurorchester gespielt. Gertrud Lüdemann besuchte dort die Klosterbürgerschule und erhielt von ihrer Cousine Klavierunterricht. „Die war sehr streng und hat mich immer mit Tonleitern gequält“, erinnert sich Lüdemann.

Lesen Sie auch

Mit der Kirche ist Gertrud Lüdemann viel gereist, nach Portugal, Rom oder Israel. Oft auch ohne ihren Mann. „Ich war nie eine Frau, die ihren Mann um Erlaubnis gefragt hat. Ich habe einfach zu ihm gesagt, dass ich von dann bis dann weg bin“, sagt sie: „Da musste er sich auch erst dran gewöhnen.“

Langeweile habe es in ihrem Leben nie gegeben. Und das sei auch heute noch so. „Ich bin wunschlos glücklich“, betont die Seniorin. Interessiert zu bleiben, Nachrichten zu verfolgen und Zeitung zu lesen, das habe sie bis in ihr hohes Alter beibehalten. „Von Beruf bin ich neugierig“, sagt sie über sich selbst: „Das ist mein drittes Geheimnis für ein langes Leben.“