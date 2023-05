﻿1146 Sitze müssen im Kreis Segeberg besetzt werden – mindestens

Kommunalwahl SH 23

Auch der neue Segeberger Kreistag wird seine Sitzungen im altehrwürdigen Saal an der Hamburger Straße in Bad Segeberg abhalten.

Knapp 228 000 Menschen dürfen am kommenden Sonntag im Kreis Segeberg bei der Kommunalwahl ihre Stimmen abgeben. Ohne Ausgleichsmandate hat der Kreistag in Bad Segeberg 49 Sitze. In der abgelaufenen Wahlperiode gehörten ihm acht Parteien und Wählergemeinschaften an. Ein Ausblick.

