﻿150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg: Als noch die Kirchenglocken Alarm schlugen

Mit einem festlichen Kommers im Bürgersaal startet die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg am Donnerstag, 9. Februar, in ihr großes Jubiläumsjahr. Seit 150 Jahren gibt es in der Kalkbergstadt eine organisierte Wehr. Ein Blick in die wechselvolle Geschichte.

Bad Segeberg. Das ist mal ein Grund zum Feiern: Seit nunmehr 150 Jahren gibt es in Bad Segeberg eine organisierte Feuerwehr aus freiwilligen Kräften. Am Donnerstag, 9. Februar, eröffnet das Team das Jubiläumsjahr mit einem festlichen Kommers im Bürgersaal der Stadt. Jetzt fragen sich sich viele Leute: Gab es denn vor 1873 in Segeberg keine Feuerwehr?

Doch, die gab es, nur etwas anders: Ein Löschwesen existierte schon immer in der Stadt. Ab 1828 regelte sogar eine von der dänischen Regierung erlassene Brandschutzordnung die Feuerbekämpfung. Diese legte fest, dass bei einem Brand die Kirchglocken läuten, um die Spritzenmannschaft zu alarmieren.

Damals verging schon einige Zeit, bis der von der Stadt beauftragte Brandkommissar und die Truppe die Flammen erreichten. Jetzt musste nur noch das Löschwasser per Eimerkette herangeschafft werden. Dazu waren die Hausbesitzer verpflichtet. Sie mussten eine Person mit Wassereimer, Nothaken oder Leiter an die Brandstätte schicken.

Meistens kam dann ein Lehrling, der jüngste Knecht oder gar das Dienstmädchen zum Einsatz. Die Person hatte allerdings keine Veranlassung, sich zu beeilen – schließlich erhielt er keine Vergütung. Bis endlich Wasser aus dem Strahlrohr schoss, stand das Haus meist bereits in Vollbrand, und das Malheur war nicht mehr zu verhindern.

Bereits nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 kam auch in Schleswig-Holstein der Gedanke auf, das Feuerlöschwesen auf freiwilliger Basis zu regeln. Die Idee war, ein Feuer mit kleinen, von zwei Mann zu bedienenden Handspritzen sofort zu bekämpfen. Die Forderung, selbstlos und mit Begeisterung dem Roten Hahn beizukommen, fiel auch bei den Segebergern auf fruchtbaren Boden.

150 Jahre Feuerwehr in Bad Segeberg: Erster Wehrführer war ein Kaufmann

Kaufmann Friedrich Storch (Vater des Kunstmalers Prof. Karl Storch), Stadtrat Johannes Kühne (er legte den Ihlwald an), Zimmermeister Theegen sowie Tierarzt Dr. Iwersen waren die Zugpferde des Engagements. Am Sonntag, 9. Februar 1873, trafen sie sich in der Gastwirtschaft „Harmonie“ mit weiteren Männern und gründeten eine Freiwillige Feuerwehr – nach den Beispielen aus Kiel und Neumünster.

Damit wurde die Segeberger Wehr die erste im Kreis, die dritte in Schleswig-Holstein. In dieser Gründungsversammlung erklärten 16 Männer ihren Beitritt. Acht weitere folgten ein paar Monate später. Die Stadtvertretung stand dieser Initiative mit viel Sympathie gegenüber, schaffte acht Handspritzen an und bewilligte Mittel zum Anfertigen einfacher Uniformen. Unter ihrem ersten Hauptmann Kaufmann Storch bekämpfte nun die freiwillige Wehr – parallel zur Pflichtwehr – die Feuer in der Stadt.

Die Feuerwehr Bad Segeberg in Zahlen 1873: 16 aktive Feuerwehrmänner, drei Feuer. 1933: 69 aktive Mitglieder, 17 Ehrenmitglieder, 120 passive Mitglieder, zwei Feuer in Bad Segeberg und ein Heidebrand in Negernbötel. 1973: 62 aktive Mitglieder, 11 Ehrenmitglieder, 330 passive Mitglieder, 90 Einsätze. 1998: 66 aktive Mitglieder, 11 Ehrenmitglieder, 839 fördernde Mitglieder, 150 Einsätze. 2022: 82 aktive Mitglieder, 22 Ehrenmitglieder, 651 fördernde Mitglieder, 21 Jugendfeuerwehrleute, 335 Einsätze.

Die Freiwilligen erwiesen sich als schneller, effektiver und erfolgreicher als die Pflichtwehr. Sie erhielten Prämien und Anerkennung nicht nur durch die Stadtverwaltung, sondern auch von der Bürgerschaft. Bereits 1876 war die Freiwillige Feuerwehr auf 54 Mann angewachsen. Da kam die von der Stadt angeschaffte neue Spritze gerade recht, und mit einer neuen Löschordnung wurde 1899 das Löschwesen der Freiwilligen Feuerwehr unter städtischer Regie übertragen.

Als „Wickels Hotel“ am Marktplatz in Segeberg niederbrannte

Die musste gleich beim Großbrand von „Wickels Hotel“ am Marktplatz am 18. September 1899 ihr Können unter Beweis stellen. Sie rettete die an der Kirchstraße liegenden Gast- und Wohnräume. Der angebaute Saal und die Scheune wurden jedoch ein Raub der Flammen. Ein halbes Jahr nach dem Brand eröffnete am 27. Mai 1900 das neuerbaute moderne „Central-Hotel“ – heute das Rehder-Haus.

1906 hatte die nun etablierte Wehr erneut ein Großfeuer zu bekämpfen. Dieses Mal brannte es in der Gastwirtschaft „Harmonie“ an der Hamburger Straße – dort, wo sich die Wehr gegründet hatte. Im alten Gebälk des 1820 erbauten Gebäudes fand das Feuer reichlich Nahrung, sodass die Männer nur wenig ausrichten konnten. Die Segeberger Baufirma Specht errichtete die „Harmonie“ wieder, jetzt in neuem Stil.

Die Stadt investierte weiter in das Löschwesen, und so gab es nicht nur neue Schläuche, sondern 1909 auch eine 14-Meter-Ausziehleiter. Als 1910 in Segeberg die Wasserleitung in Betrieb ging, wurden gleichzeitig 68 oberirdische Hydranten angeschlossen. 1912 erhielt die Feuerwehr ein großes Gerätehaus gleich neben dem Gebäude der heutigen Gemeinschaftsschule am Seminarweg. Heute steht dort das AOK-Gebäude. Da hatten die Feuerwehrmänner es nicht weit, als am 5. November 1915 das Königliche Lehrerseminar brannte. Sie konnten den größten Teil des Gebäudes und die wertvolle Bibliothek retten.

Bei vielen Übungen und zum Glück wenigen Einsätzen sorgen die Männer auch für Geselligkeit. 1927 gab es nach der Jahreshauptversammlung in der „Harmonie“ zum ersten Mal das berühmte Eisbein-Essen.

1932 ging ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: die Anschaffung eines Automobillöschzuges. Dazu kaufte die Feuerwehr für 2000 Reichsmark einen Personenwagen von Mercedes-Benz mit 140 PS. Der wurde von örtlichen Handwerkern zu einem Zehn-Personen-Mannschaftswagen umgebaut. Dieses Gefährt mit der ebenfalls 1932 angeschafften Motorspritze entpuppte sich als schlagkräftige Waffe.

Unter den Nazis wurde die Feuerwehr Bad Segeberg zur Hilfspolizei

Mit den ab 1933 herrschenden Nationalsozialisten änderte sich auch bei der Feuerwehr einiges. Es gab nicht nur eine neue Grußpflicht, sondern auch ein einheitliches Feuerlöschgesetz. Der Wehrführer wurde von einem Führerrat ersetzt, und 1938 wurde die Wehr per Gesetz zur Hilfspolizeitruppe.

Mit Kriegsbeginn 1939 durften die seit zehn Jahren in Betrieb befindlichen elektrischen Sirenen zur Feueralarmierung nicht mehr heulen. Sie wurden jetzt zum Alarm bei Luftangriffen eingesetzt. Also kamen wieder die Kirchenglocken zum Einsatz.

Nach dem Krieg mit seinen schweren Verlusten fehlten aktive Feuerwehrleute. Die Behörden riefen zum Beitritt auf, 14 junge Männer folgten dem Wunsch. Die 61 aktiven Mitglieder wurden 1947 meist bei Großfeuern und Waldbränden andernorts eingesetzt. Auch zu Verkehrsunfällen, die sich mit steigendem Fahrzeugaufkommen häuften, wurde die Truppe gerufen.

Mit List kam die Segeberger Wehr zur ersten Drehleiter Zum Ende des Zweiten Weltkrieges erreichten Anfang Mai 1945 Flüchtlinge aus Lodz (von 1940 bis 1945 Litzmannstadt) Bad Segeberg mit einer Feuerwehrdrehleiter. Auf Befehl der britischen Besatzungsmacht mussten alle Kraftfahrzeuge abgegeben und auf der Rennkoppel abgestellt werden, auch die Drehleiter. Dieses Feuerwehrfahrzeug erregte gleich die Begehrlichkeiten der Segeberger Feuerwehrleute, die zu einer List griffen: Junge Damen und reichlich Spirituosen lenkten die britische Wachmannschaften ab. Mehrere junge Männer schoben die Drehleiter vom Gelände und fuhren sie in die Scheune des Landwirts Gustav Blehse in die Kurhausstraße 16. Dort wurde das Fahrzeug unter Stroh und Heu versteckt. Tagelang suchten britischen Soldaten danach. Als sich die britische Militärverwaltung in Bad Segeberg etabliert hatte, stimmte sie zu, die Drehleiter der Feuerwehr zu überlassen. Bis 1973 versah sie ihren Dienst in der Kreisstadt.

Die Stadt Segeberg beschaffte nach und nach neue Löschfahrzeuge, für die 1957 ein neues Gerätehaus gebaut wurde. Es entstand wieder am Seminarweg: an der Ostseite des Vorplatzes der heutigen Gemeinschaftsschule. 1973, zum 100. Geburtstag der Wehr, spendierte die Stadt eine neue Drehleiter, als Ersatz für die nunmehr rund 40 Jahre alte. Jetzt war wieder einmal das Gerätehaus zu klein geworden.

Für 18 Millionen Euro entsteht in Bad Segeberg ein neues Feuerwehrhaus

Unter Federführung von Wehrführer Lutz Marxen und der Stadtverwaltung baute die Stadt für seinerzeit drei Millionen D-Mark 1981 das heute noch stehende Feuerwehrgerätehaus an der Bundesstraße 206. Dieses wird jetzt, weil es erneut zu klein geworden ist und den Vorschriften nicht mehr entspricht, abgerissen. Unter Regie des heutigen Wehrführers Mark Zielinski und der Stadtverwaltungsoll es durch ein rund 18 Millionen Euro teures zweckentsprechendes Gerätehaus ersetzt werden.

Heute, 150 Jahre nach ihrer Gründung, verfügt die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg über 82 Menschen im aktiven Dienst, sechs in der Verwaltung sowie 21 in der vor 40 Jahren gegründeten Jugendfeuerwehr.

Die Bad Segeberger Feuerwehrleute mussten im vorigen Jahr zu 335 Einsätzen ausrücken. Großfeuer gab es in der Stadt zum Glück nicht, dafür Pkw-Brände, Verkehrsunfälle, Küchen- und Dachstuhlbrände sowie neben Unwettern noch viele Hilfseinsätze. Fakt ist auch: Die Belastung für die Truppe war in ihrer langen Historie nie größer.