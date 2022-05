Nun ist das Feuerlöschboot „Hoechst“ endlich am Ziel: Den letzten Weg seiner Reise vom Main über Hamburg nach Norderstedt ins Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein legte es auf der Straße zurück.

Norderstedt.Das Feuerlöschboot „Hoechst“ ist am Mittwoch am Ende seiner langen Reise im Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein in Norderstedt angekommen. „Wir sind froh, dass alles so gut gelaufen ist und wir jetzt im Besitz eines Feuerlöschbootes sind“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins des Museums, Horst Plambeck.

Die „Hoechst“ sei eine wichtige neue Attraktion für das Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein. Nun muss das Museumsstück wieder auf Vordermann gebracht werden. Da sei noch viel Arbeit zu leisten, sagte Plambeck. Unter anderem braucht das Boot einen neuen Anstrich, und Scheiben müssen von den ehrenamtlichen Helfern ersetzt werden.