﻿180 Jahre: Die Uhrmacher-Dynastie von Bad Segeberg

Das ist nun wirklich Tradition: Seit 180 Jahren liegt das Uhrmacher-Handwerk in der Familie. Peter und Susi Bogner, die ihr Geschäft an der Kurhausstraße in Bad Segeberg gemeinsam führen, blicken auf eine lange Geschichte zurück – und voraus.

Bad Segeberg. „Für diesen Beruf braucht man ganz viel Gefühl“, sagt Peter Bogner. Dem Uhrmachermeister aus Bad Segeberg liegt das Feingefühl für die kleinen, aber kostbaren Dinge im Blut. Sein Ururgroßvater Joachim Johann Friedrich Lund war der erste Uhrmachermeister in der Familie. Vor 180 Jahren beendete dieser erfolgreich seine Lehrzeit. Das Jubiläum wird nun gefeiert.

Uhrmacher in fünfter Generation – das können vermutlich nicht viele von sich behaupten. „Ich habe das Geschäft meiner Eltern übernommen. Das war damals so“, erinnert sich Peter Bogner an seine Anfangszeit. Ein anderer Beruf kam für ihn nicht infrage. Die Ausbildung absolvierte der heute 76-Jährige bei seinem Vater Werner Bogner. Eigentlich hätten ihm lediglich 35 Mark als Lohn zugestanden. „Mein Vater hat mir freiwillig 40 Mark im ersten Lehrjahr gegeben“, schmunzelt Peter Bogner. Das sei damals eine Menge Geld gewesen – zumindest für einen Lehrling, der noch nicht so große Ansprüche hatte.

Den Broterwerb bestreitet seine Familie bereits seit fast zwei Jahrhunderten mit den tickenden Zeitmessern. „Joachim Johann Friedrich Lund aus Geschendorf hat bei mir die Uhrmacherkunst erlernt und seine Lehrzeit, die zu Ostern 1843 abgelaufen ist. So entbinde ich hierdurch denselben von den gegen mich eingegangenen Verpflichtungen als Lehrling“, heißt es in einer Urkunde, ausgestellt durch den Lübecker Uhrmacher C.F. Schmidt vom 17. April 1843. „Derselbe hat sich durch Treue, Fleiß, Geschicklichkeit und Folgsamkeit so betragen, daß ich demselben die besten Empfehlungen für sein ferneres Fortkommen erteilen kann“, ist dort ebenfalls zu lesen.

Ursprünge liegen in der Familie Lund

Joachim Johann Friedrich Lund gründete 1849 das erste Uhrengeschäft in der Kurhausstraße 24 in Bad Segeberg. Dessen Sohn Asmus Heinrich Wilhelm Lund übernahm das elterliche Geschäft im Jahr 1891. In dritter Generation führte Hans Lund den Betrieb in Bad Segeberg ab 1910 weiter. Neben seiner Tätigkeit als Uhrmacher war Hans Lund auch Optiker. Zu Beginn der 1930er-Jahre zog er mit seinem Geschäft in die Kurhausstraße 5. Etwa zehn Jahre danach erfolgte ein erneuter Umzug ins Nachbarhaus (Kurhausstraße 3).

Hans Lund und seine Frau Margarethe vermachten den Laden ihrer einzigen Tochter Eva Lund, die später Uhrmachermeister Werner Bogner heiratete. Der Vater des heutigen Geschäftsinhabers eröffnete in der Hamburger Straße 6 (hinter dem heutigen Arko) seinen Juwelier- und Uhrenladen. Dort ging Peter Bogner in die Lehre, bevor es ihn in die weite Welt zog.

Peter und Susi Bogner führen gemeinsam das Geschäft in der Kurhausstraße 10. Seit 180 Jahren gibt es Uhrmacher in der Familie. © Quelle: Matthias Ralf

Der Bad Segeberger arbeitete zunächst zwei Jahre in Lübeck und ging danach in die Schweiz. Hier lernte er seine Frau Susi, eine gebürtige Schweizerin und ausgebildete Fachverkäuferin für Uhren und Schmuck, kennen. Gemeinsam gingen die Frischverliebten nach Mexiko. Peter Bogner baute in Mexiko den Service für die Schweizer Firma Eterna auf. 1973 kamen die beiden zurück nach Bad Segeberg. Peter Bogner legte seine Meisterprüfung ab und eröffnete 1976 das heutige Geschäft in der Kurhausstraße 10.

„Bogner Uhren+Schmuck“ eines der Aushängeschilder in der FGZ

Seither gehört der Laden „Bogner Uhren+Schmuck“ zu den Aushängeschildern in Bad Segebergs Fußgängerzone. Die Kunden schätzen das Geschäft wegen des hervorragenden Kundenservices, fachmännischer Beratung und dem großen Angebot an hochwertigen Produkten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Schmuckstücken und Zeitmessern an – von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Designs.

„Erfahrung spielt bei uns eine ganz große Rolle“, erklärt Bogner. Es sei ein klassischer Beruf, der am Aussterben sei. Mittlerweile beschäftigen die meisten namhaften Hersteller eigene Uhrmacher. Konkurrenz aus dem Internet und die Inflation machten das Geschäft immer schwieriger. Eine Nachfolge für seinen Betrieb in der Kurhausstraße, den er gemeinsam mit seiner Frau Susi führt, sei nicht in Sicht.

Die Kunden können sich anlässlich des Jubiläums über Preisnachlässe freuen. Von Sonnabend, 1. April, bis Sonnabend, 15. April, gewährt das Ehepaar einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf Uhren und Schmuck.