﻿23 Reihenhäuser für die Südstadt von Bad Segeberg

Die Gorch-Fock-Straße in der Südstadt gehört planerisch eher zu den Stiefkindern von Bad Segeberg – in den Schlagzeilen meist nur, wenn sich wieder einmal jemand über ein vernachlässigtes Grundstück in der Nachbarschaft beklagt. Doch für ein Areal gibt es jetzt ehrgeizige Baupläne.

Noch fällt es schwer, sich auf dem früheren Grundstück der Firma Gebrüder Hamann an der Gorch-Fock-Straße in Bad Segeberg eine Reihenhaus-Siedlung vorzustellen.

Bad Segeberg. Das Grundstück, auf dem bereits Ende kommenden Jahres eine kleine ökologische Mustersiedlung mit 23 Reiheneigenheimen für junge Familien stehen soll, versprüht von außen derzeit noch den leicht beklemmenden Charme einer Justizvollzugsanstalt. Über zwei Meter hohe, blickdichte Wände versperren von der Gorch-Fock-Straße aus jeden neugierigen Blick auf ein Areal, von dem Robert Eknigk geradezu schwärmt. „Wenn wir hier fertig sind, dann hat die Stadt einen grünen Fußabdruck mehr.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eknigk leitet die Niederlassung der Baustolz Hamburg GmbH, einer einhundertprozentigen Tochter der Strenger-Gruppe mit Sitz in Ludwigsburg bei Stuttgart, und ist verantwortlich für das Projekt in der Bad Segeberger Südstadt. Realisiert werden soll es auf dem rund 5500 Quadratmeter großen Gelände, auf dem sich einst der Firmensitz der Gebrüder Hamann befand. Wer es hinter die Mauern schafft, auf den wartet derzeit noch eine trostlose Gewerbebrache mit viel Asphalt und leeren Hallen.

„Wir wollen hier Anfang des Jahres mit dem Abriss beginnen, sodass schon im Frühjahr die Hochbauarbeiten starten können“, erklärt Eknigk bei einem Ortstermin. „Aufgrund unserer modularen Bauweise und hohen Standardisierung können wir Bauzeiten relativ kurz halten und beabsichtigen, den Erwerbern noch 2023 ihre bezugsfertigen Häuser zu übergeben.“

Hamburger Makler vermittelte Gelände in Bad Segeberg

An das eher verborgene Grundstück sei die Baustolz GmbH über einen Hamburger Makler gekommen, der sich darauf spezialisiert habe, ehemalige Gewerbeflächen auf die Möglichkeit einer Wohnbebauung hin zu überprüfen. Bei der Unterschrift unter den Kaufvertrag im September vorigen Jahres habe es vom Kreis Segeberg bereits eine positive Bauvorbescheinigung gegeben. „Das hat uns die Planung natürlich sehr erleichtert“, betont Robert Eknigk.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass bis zum Start des Vorhabens dann doch noch einige Monate ins Land gingen, liege daran, dass die neuen Eigentümer noch einmal komplett umgedacht hätten. „Das hängt vor allem mit der Förderfähigkeit zusammen“, erläutert Eknigk. Die Baustolz Hamburg GmbH werde ihr Quartier in „KfW 40 NH“ realisieren. „Dabei handelt es sich um den einzigen derzeit durch eine Bundesförderung unterstützen Realisierungsstandard.“

So sollen die Reihenhäuser aussehen, die im nächsten Jahr an der Gorch-Fock-Straße entstehen. © Quelle: Visualisierung: Baustolz Hamburg GmbH

Insbesondere in der jetzigen Zeit seien förderfähige Bauvorhaben mit einer niedrigen Anfangsfinanzierung durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für Erwerber extrem wertvoll. Das gelte natürlich gerade für junge Familien, die womöglich gerade dabei waren, sich angesichts schnell steigender Zinsen vom Traum einer eigenen Immobilie dauerhaft zu verabschieden.

In Bad Segeberg entstehen Häuser in Holzbauweise

Gebaut werden in Bad Segeberg Reiheneigenheime in zertifizierter Holzbauweise mit fünf oder fünfeinhalb Zimmern sowie Wohnflächen zwischen 110 und knapp 140 Quadratmetern. Alle verfügen laut Robert Eknigk über Stellplätze mit einer Vorausstattung für E-Mobilität, also zum Laden von Elektrofahrzeugen. Die Preise beginnen laut Exposé bei rund 400 000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum ökologischen Gesamtkonzept zähle natürlich auch die Energieversorgung per Wärmepumpe sowie die fachgerechte Entsorgung aller Baustoffe, die bei den aufwendigen Abrissarbeiten im nächsten Jahr anfallen werden. „Das Gelände hat ein Gefälle von zwei Metern aus Richtung der Gorch-Fock-Straße, das wir mit aufnehmen werden.“

Verkaufsstart am 18. Dezember in Bad Segeberg

Für Interessenten gibt es bereits einen Termin in Bad Segeberg. „Wir sind am Sonntag, 18. Dezember, von 14 bis 16 Uhr im Café Goldmarie am Großen Segeberger See und beantworten alle Fragen.“ Das Engagement in der Kreisstadt ist laut Egnick für das Unternehmen mit Standorten in Ludwigsburg, München, Frankfurt am Main, Hamburg und seit Kurzem auch Berlin nicht das einzige im Norden. In Lübeck und Hasloh habe man rund 300 Wohneinheiten realisiert.

Bad Segeberg gehöre eher zu den kleineren Projekten. „Wir setzen auf Quartiere mit unterschiedlichen Gebäudetypen von Doppel- bis hin zu Mehrfamilienhäusern.“ Gern auch mit Gemeinschaftsgebäuden, die von allen genutzt werden könnten. „Das heißt, wir als Unternehmen bleiben auch als Eigentümer von Immobilien vor Ort präsent.“

Lesen Sie auch

An der Gorch-Fock-Straße reiche dafür allerdings der Platz nicht. Er sei sehr zuversichtlich, den angesichts der aktuell schwierigen Situation in der Baubranche recht ehrgeizigen Zeitplan einhalten zu können. „Zum einen fertigen wir viele Teile vor, zum anderen setzen wir bei den Gewerken auf viele langjährige Partner. „Die kennen sich aus und wissen, was zu tun ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Richtungsentscheidung für Bad Segeberg?

Das Vorhaben in der Südstadt könnte für die Planung in der Kalkbergstadt auch eine Art "Richtungsentscheidung" werden, meint Robert Eknigk. Auch er habe natürlich auch von den vielen Diskussionen innerhalb der Kommunalpolitik über die Gestaltung künftiger Baugebiete gehört. Mit einem der Investoren für das Areal im Stadtteil Klein Niendorf habe man in Kontakt gestanden.

Noch präsentiert sich das künftige Baugebiet an der Gorch-Fock-Straße in Bad Segeberg wenig einladend. Es ist von einem hohen, blickdichten Zaun umgeben. © Quelle: Thorsten Beck

In Bad Segeberg stehen sich – wie zuletzt am Nelkenweg – zwei kaum vereinbare Ansätze gegenüber. Die einen möchten einen Mix, der auch bezahlbare Wohnungen in Mehrfamilienblocks beinhaltet, die anderen wollen eigentlich nur Einzel- und Doppelhäuser zulassen. Der Trend geht aktuell dahin, in den Bebauungsplänen allenfalls Reihenhäuser zu genehmigen; alles was größer ist, hat wenig Chancen.

Investor hatte beim Kauf in Bad Segeberg bereits Baurecht

Was anderen Investoren derzeit erhebliches Kopfzerbrechen bereitet, ist an der Baustolz GmbH weitgehend vorbeigegangen. „Unser Vorteil ist, dass wir an der Gorch-Fock-Straße schon Baurecht hatten.“ Außerdem liegt das Unternehmen auf Linie der Landesplanung, die von den Kommunen mehr Nachverdichtung und weniger Ausweisung von Bauland auf der grünen Wiese fordert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So oder so dürfte es im Zweifel auch Kritikern schwerfallen zu bestreiten, dass das vorgelegte Konzept für das Grundstück an der Gorch-Fock-Straße – und das gesamte Umfeld – in jedem Fall eine Aufwertung bedeutet.