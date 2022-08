28-jähriger Wahlstedter blutüberströmt auf der Straße gefunden

Wer hat einen 28-jährigen Mann aus Wahlstedt, den Passanten am frühen Samstagmorgen blutüberströmt auf der Straße fanden, derart zugerichtet? Das fragt die Polizei, die jetzt dingend nach Zeugen einer mutmaßlichen körperlichen Auseinandersetzung sucht.

Wahlstedt. Der Mann war blutüberströmt und lag mitten auf der Fahrbahn. Gefunden wurde der 28-jährige Wahlstedter am frühen Sonnabendmorgen um 4.45 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer in der Rendsburger Straße. Der habe auch sofort die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert, berichtete ein Sprecher der Direktion Bad Segeberg am Mittwoch.

Die Polizei Wahlstedt sucht jetzt nach Zeugen und nach denjenigen, die ihn derart zugerichtet haben sollen. Ermittelt wird zunächst wegen Körperverletzung.

Streit mit drei Unbekannten

Der Geschädigte gab an, er habe sich von einem Taxi an der Bushaltestelle in der Rendsburger Straße absetzen lassen und weiter zu Fuß nach Hause gehen wollen, als es zu einer Auseinandersetzung mit drei bislang unbekannten Personen gekommen sei.

Rettungskräfte brachten den Verletzten laut Polizeisprecher in ein Krankenhaus, aus dem er zwischenzeitlich aber entlassen worden ist.

Die Polizeistation Wahlstedt nimmt Hinweise unter 04554/70510 oder Wahlstedt.PST@polizei.landsh.de entgegen.