﻿4000 Euro im Monat für Strom: Bad Bramstedter Sonnenstudio droht das Aus

Die von den Stadtwerken Bad Bramstedt angekündigte drastische Strompreiserhöhung könnte für so manchen kleinen Gewerbebetrieb in Bad Bramstedt das Aus bedeuten. Das befürchtet Angelika Pursch-Dörrbeck, Betreiberin eines Sonnenstudios. „4000 Euro als Monatsabschlag, das ist tödlich für uns“, sagt sie.

Bad Bramstedt. Am 1. Januar 2020 hatte Angelika Pursch-Dörrbeck das Sonnenstudio Sun Up im Maienbeeck in Bad Bramstedt übernommen. Kein guter Zeitpunkt, denn schon wenig später schlug die Corona-Pandemie zu. Lockdown, Zugangsbeschränkungen, all das hat sie mit ihrem Studio überstanden. Doch seit sie vor einigen Tagen ein Schreiben der Stadtwerke Bad Bramstedt bekommen hat, weiß sie nicht, was werden soll. 4000 Euro im Monat, nur für Strom, das sei nicht zu erwirtschaften, sagt sie.