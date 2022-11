﻿470 gepackte Schuhkartons aus Kaltenkirchen für arme Kinder in Osteuropa

In vielen osteuropäischen Ländern ist die Armut teilweise groß. Für betroffene Kinder in diesen Ländern sammelt die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ seit 27 Jahren Geschenkpakete. Auch Kaltenkirchen und die umliegenden Gemeinden haben wieder Kartons gepackt. Allerdings etwas weniger als im letzten Jahr.

Kaltenkirchen. Seit 27 Jahren gibt es die internationale Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Eine, die schon seit vielen Jahren mitmacht, ist die Kaltenkirchenerin Heike Galés – zunächst nur als Spenderin und seit drei Jahren als aktive Helferin. Die 53-jährige IT-Spezialistin ist Sammelstelle für die Weihnachtspakete aus Kaltenkirchen, Schmalfeld, Lentföhrden, Kisdorf, Stuvenborn, Itzstedt und Nahe. Und seit diesem Jahr zählt auch Bad Bramstedt dazu. Insgesamt sind in diesem Jahr rund 470 Schuhkartons zusammengekommen.

„Wenn man die 71 Pakete aus Bramstedt abzieht, sind es diesmal etwas weniger Kartons“, sagt Heike Galés. im vergangenen Jahr hatte sie ohne Bad Bramstedt 456 Pakete gesammelt. „Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht an der Unsicherheit in der Krisenzeit.“ Galés weiß aber auch, dass es in Osteuropa – wo die deutschen Pakte von der Organisation Samaritan’s Purs ausgeliefert werden – etliche Kinder gibt, die in echter Armut leben. „Einige bekommen nur ein Mal in ihrem Leben ein Geschenk. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst.“ Zum Beispiel Waisenkinder in Rumänien. Aber auch die Ukraine, Bulgarien, Serbien, Kroatien und Nordmazedonien gehören zu den Zielländern.

Eine Familie brachte gleich acht Schuhkartons zur Sammelstelle nach Kaltenkirchen

Für Menschen, die keine Zeit hatten, selbst Pakete zu packen, hat Galés 80 Kartons befüllt. Die Spendenden mussten dann nur den Wert der Schuhkarton, der jeweils zwischen 25 und 30 Euro lag, bezahlen. Das sei gut angenommen worden. Auch in ihrer Firma hat sie gesammelt. „Da arbeiten allerdings hauptsächlich Männer, die nicht so gerne Pakete packen. Also haben sie Geld gespendet.“ Immerhin 125 Euro kamen so zusammen. „Davon habe ich fünf Pakete gepackt.“ Es sei sogar eine junge Familie vorbeigekommen, die gleich acht Pakete abgegeben habe.

Für die weihnachtlichen Pakete, die ungefähr die Größe eines Schuhkartons haben sollen, gibt es Vorgaben für den Inhalt: Spielzeug, Hygieneartikel, Schulartikel, Kleidung wie Mützen, Schals, Socken oder Handschuhe – und Süßigkeiten. Außerdem sollte ein „Wow-Geschenk“ dabei sein, wie zum Beispiel ein Kuscheltier, eine Puppe, Schuhe oder ein Ball mit Pumpe. Wichtig: Alles muss neu gekauft werden. Gebrauchte Kleidung wird nicht angenommen. Wie viel Geld die Spendenden in ein Paket investieren, ist ihnen überlassen. Außerdem müssen eine Altersgruppe und das Geschlecht des Empfänger-Kindes gewählt werden.

Doch jetzt sind die Pakete alle schon gepackt und bei Heike Galés angekommen. Sie packt die Pakete nun in große Kartons, die dann bei ihr abgeholt und in die Weihnachtswerkstatt nach Berlin gebracht werden. „Dort wird in jedes einzelne geschaut“, sagt Galés. Pakete, die in Nicht-EU-Länder gehen, dürfen zum Beispiel keine Süßigkeiten enthalten. „Die werden dann umgepackt.“

Am liebsten würde Heike Galés dabei sein, wenn die Schuhkartons bei den Kindern ankommen. "Jedes Jahr dürfen fünf Helfer mit", erklärt sie. Man müsse sich dafür bewerben, was Galés dieses Jahr getan hat. Leider ohne Erfolg. "Das wäre mein Traum. Vielleicht klappt es ja irgendwann." Bis dahin können sich alle Spendenden die Ankunft der Pakete im Internet anschauen.