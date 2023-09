﻿Als noch quer durch den Kreis Segeberg eine Bahn fuhr

Sülfeld. In diesen Tagen ist es genau 50 Jahre her, dass für Sülfeld die Eisenbahnära zu Ende gegangen ist: Am 30. September 1973 wird der Personenverkehr auf der Eisenbahnstrecke der EBO, der Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn eingestellt, im Dezember 1973 dann auch der Güterverkehr.

Sülfelds Gemeindearchivar Ulrich Bärwald kennt sich bestens mit der Eisenbahngeschichte aus. „Der 9. Juni 1907 war ein großer Tag für die Gemeinde Sülfeld“, weiß Bärwald. Die Eisenbahnlinie EBO hatte den Betrieb von Barmstedt nach Oldesloe aufgenommen, Sülfeld Anschluss an das Bahnnetz gefunden. Zuvor war bereits eine Eisenbahnverbindung von Hagenow nach Bad Oldesloe gebaut worden. Und auch die Elmshorn-Barmstedter Eisenbahn AG hatte Ende des 19. Jahrhunderts den Betrieb aufgenommen. Nun sollte die Lücke zwischen Barmstedt und Oldesloe geschlossen werden.

Die beiden Eisenbahngesellschaften verschmolzen, 1904 wurde die „Conzession“ zum Bahnbau erteilt. Der Preußische Staat, die Städte Elmshorn, Barmstedt und Oldesloe, die Kreise Segeberg und Stormarn, die Dörfer entlang der Bahntrasse – Alveslohe, Ulzburg, Langeln, Henstedt, Wakendorf II, Itzstedt, Nahe und Sülfeld – sowie 39 Einzelpersonen waren die Aktionäre. Sülfeld, so Bärwald, habe zwölf Aktien zu je 1000 Reichsmark gezeichnet und für den Bau des Dorfbahnhofs ein Areal des Hufners Timm der Bahngesellschaft zur Verfügung gestellt.

Auch für die Landwirtschaft war die Bahn von Bedeutung

Die Bahn erlangte nach der Betriebsaufnahme nicht nur für den Personenverkehr schnell Bedeutung; auch Waren, vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse, wurden transportiert und während der Kriege auch Militärgerät.

1947 erreicht der Personentransport auf der Eisenbahnstrecke mit zwei Millionen Fahrgästen den Höchststand. Doch schon 1959 sei die EBO von der Stilllegung bedroht gewesen. „Kosten durch steigende Löhne, Investitionen im Fahrzeugpark, dringend notwendige Ausbesserungsarbeiten am Oberbau der Bahnstrecke können nicht mehr durch die Einnahmen gedeckt werden“, weiß Bärwald. Schließlich kauft das Land fast alle Aktien auf und modernisiert die Bahn noch einmal.

Vier Stunden Fahrzeit von Elmshorn nach Bad Oldesloe

Doch die EBO wird immer mehr zum Verlustgeschäft. Das Land ist schließlich nicht mehr bereit, das Defizit zu tragen. 1972 betrug dieses 635 000 Mark. Bis 1980 hätten alleine 28 Millionen Mark in die Gleisanlagen investiert werden müssen – zu viel. Der Zustand der in einem Kiesbett liegenden Gleise führte dazu, dass die Bahn zum Teil Schritttempo fahren musste. Ein Güterzug brauchte für die 50 Kilometer von Elmshorn bis nach Bad Oldesloe schon mal vier Stunden - auch, weil unterwegs auch häufig rangiert werden musste.

In der Bevölkerung, so berichtet Bärwald, regte sich massiver Widerstand gegen die bevorstehende Stilllegung: „Parteien, Initiativen, Bürgermeister, Betriebsrat, Personal, alle kämpfen für den Erhalt ihrer Bahn.“ Doch am 25. Juni 1973 beschließt die Landesregierung in Kiel das Aus für den Schienenverkehr von Barmstedt nach Bad Oldesloe. Stattdessen sollen Busse fahren. Zum 30. September 1973, also vor 50 Jahren, wird die Personenbeförderung eingestellt. Der Gütertransport wird bis zum Abschluss der Zuckerrübenernte fortgeführt. Am 23. Dezember 1973 fährt der letzte Güterzug.

Ende der 1970er-Jahre begann die Demontage der Gleise, um einen Radwanderweg anzulegen, der heute gerne genutzt wird. An die Bahn erinnert nur noch wenig. Lediglich in Wakendorf II, Grabau und Blumendorf bei Bad Oldesloe stehen noch die alten Bahnhofsgebäude. Pläne in den 90er Jahren, im Sülfelder Bahnhof eine Erlebnisgastronomie mit Kleinkunstbühne zu schaffen, kamen nicht zustande. Der Bahnhof wurde abgerissen, das Grundstück als Bauland verkauft.

Ulrich Bäwald meint, die Gemeinde habe damit eine Chance vertan: „Heute gibt es keinerlei Gastronomie oder ein Bürgerzentrum in Sülfeld, stattdessen bei den älteren Menschen nur noch Erinnerungen an eine besondere Eisenbahn-Ära.“

