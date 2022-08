Hasenmoor. Ausgelassene Partystimmung, bestes Mallorca-Wetter und Hits, die sonst die Feierlustigen auf „Malle“ begeistern – das „Hartenholm Olé“ auf dem Flugplatz Hartenholm in Hasenmoor kam sehr gut an. Rund 5.000 Besucher ließen sich von den elf Künstlern auf der Bühne mitreißen. Matty Valentino hatte seinen Auftritt aus persönlichen Gründen kurzfristig abgesagt.

„Es ist mega hier“, schwärmt Hannah Junge aus Bad Bramstedt. Ihre Schwester Vanessa Junge aus Hasenmoor ist ebenfalls begeistert. Hannah hat schon einige Partys auf Mallorca mitgemacht. Die Stimmung sei mit dem Festival in Hartenholm vergleichbar. „Einfach Bombe“, meint Benni Trautmann aus Negernbötel. „Wir waren letztes Mal schon hier.“

Die Gute-Laune-Musik und viele Gleichgesinnte machten den Flugplatz Hartenholm zu einer großen Partyfläche. Einige Bereiche blieben dabei deutlich leerer, als vom Veranstalter Hockeypark Betriebs GmbH aus Mönchengladbach gewünscht. Ursprünglich wurde mit 10.000 Besuchern gerechnet. Die geringere Anzahl fiel auch einigen der Anwesenden auf. „Wir hatten gedacht, es wären mehr Menschen da“, erzählt Franziska Siebenborn aus Henstedt-Ulzburg. Insgesamt sei aber „alles gut“. „Wir haben viel Spaß“, ergänzt René Vogt, ebenfalls aus Henstedt-Ulzburg. Die beiden sind zum ersten Mal bei einem Konzert in Hasenmoor und haben ihr Kommen nicht bereut.

Bei den Strandkorb-Konzerten in 2021 ging es noch gemütlicher zu

"Es ist super hier", findet auch Frank Heesch. Der Großenasper war gemeinsam mit Ehefrau Karen auf dem Flugplatz dabei. "Wir haben die Karten gewonnen", verrät Karen Heesch. Ein echter Glücksgriff für das Paar. Bei den Strandkorb-Konzerten während der Corona-Zeit haben es sich die Heeschs auf dem Flugplatz eher gemütlich gemacht. Diesmal stand mehr Action auf dem Programm. Sie tanzten ausgiebig zu Hauptact Mia Julia und Co..

Gemeinsame Feiern stand im Mittelpunkt

Für viele Besucher ging es aber nicht um einen speziellen Künstler. Das gemeinsame Feiern stand im Mittelpunkt. In bunten Kostümen, mit Glitzer im Gesicht und dem ein oder anderen Accessoire in der Hand machten die Festivalgänger ordentlich Stimmung. Essen und Getränke waren auf der Veranstaltungsfläche verfügbar. Das wurde bei sommerlichen Temperaturen ordentlich genutzt. Kühler Gerstensaft und Cocktails mit Eis waren heiß begehrt. Einige konnten allerdings schwer Maß halten und so hatte schon am Nachmittag manch ein Gast Schwierigkeiten, sich bewusst koordiniert zu bewegen.

Die eingängigen Lieder einiger Künstler auf der Bühne dienten auch nicht unbedingt dazu, den Alkoholkonsum zu reduzieren. „Wir müssen aufhören weniger zu trinken“ heißt es bei Sabbotage. Der Aufruf wurde von einigen Besuchern schnell umgesetzt.

Vielen reichte jedoch das gute Wetter und die mitreißenden Klänge von der Bühne. Neben einer der bekanntesten Mallorca-Sängerinnen Mia Julia sorgte "Schürze" für den größten Andrang. Sein Hit "Layla" wurde gleich zweimal gespielt und von fast allen mitgegrölt. Der Veranstaltungsfläche kochte – und das nicht nur wegen des Spitzen-Sommerwetters.

Veranstalter zufrieden mit Stimmung aber unzufrieden mit Ticketverkauf

„Die Stimmung war bombastisch“, jubelte Sven Luckner vom Veranstalter Hockeypark Betriebs GmbH. Dennoch konnte er nicht zufrieden sein. Die geringe Besucherzahl bereitete Kopfschmerzen. „Das ist kein gutes Ergebnis.“ Wirtschaftlich hätte sich das Festival nicht gerechnet. Trotzdem will der Veranstalter „wahrscheinlich“ an dem Veranstaltungsort Hartenholm festhalten. „Das werden wir in den nächsten Wochen intern besprechen“, verrät Luckner.

Gründe für die Zurückhaltung einiger potenzieller Ticketkäufer sei die angespannte wirtschaftliche Situation und die immer noch vorherrschende Angst vor Corona. Diejenigen, die sich auf den Flugplatz wagten, hätten aber vieles wettgemacht. „Jeder Künstler, der von der Bühne kam, war begeistert. Die Leute waren so laut und haben mitgemacht“, lobte Luckner das Publikum. Das sei ein guter Grund, um hierher zurückzukehren.