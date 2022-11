71-jährige Radfahrerin stirbt nach schwerem Unfall in Kaltenkirchen

Vorfahrtnahme mit schweren Folgen in Kaltenkirchen: Am Mittwochmorgen hat ein Pkw eine Radfahrerin erfasst. Die 71-Jährige hat die Kollision nicht überlebt. Die Polizei sucht nach weiteren Hinweisen zum Unfallhergang.

Die Polizei wurde am Mittwoch zu einem schweren Unfall in Kaltenkirchen gerufen: Bei der Kollision mit einem Pkw kam eine 71-jährige Radfahrerin ums Leben.

Kaltenkirchen. Am Mittwochvormittag ist es an der Einmündung Alvesloher Straße/ Am Hohenmoor zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw eine Radfahrerin erfasste, die dabei lebensgefährlich verletzt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem bisherigen Stand befuhr eine 40-jährige Kaltenkirchenerin mit einem Pkw um 9.44 Uhr die Straße Am Hohenmoor und beabsichtigte nach rechts in die Alvesloher Straße einzubiegen. Hierbei erfasste der Ford laut Polizei eine rechts auf dem Radweg fahrende Radfahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war und die Straße Am Hohenmoor überquerte. Die 71-jährige Radfahrerin aus Kaltenkirchen war vorfahrtsberechtigt.

Lesen Sie auch

Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus nach Hamburg, wo sie in der Nacht zu Donnerstag verstorben ist. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Die Ermittler suchen weitere Zeugen und bitten unter Tel. 04191/30880 um Hinweise.