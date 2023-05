9500 Fans bejubelten Sarah Connor am Kalkerg in Bad Segeberg

Bad Segeberg. Sarah Connor feierte auf der Freilichtbühne am Kalkberg vor 9500 Zuschauern einen gelungenen Auftakt ihrer diesjährigen Sommer Open-Air-Tour. Die Popsängerin, glänzte nicht nur hier, sie zeigte sich Plauderlaune und holte sogar ein sechsjähriges Mädchen auf die Bühne, das sich bei der Sängerin mit einem Stück Traubenzucker bedankte.

„Sarah, ich möchte mit dir Bonnie und Clyde singen“, war auf Gretas Plakat zu lesen. Die Sechsjährige aus Stockelsdorf freute sich wahnsinnig, dass sie beim Konzert ihres Idols dabei sein durfte. „Ich bin ihr größter Fan“, erklärte Greta Scharle noch während des Auftritts des Support-Acts ELA, Singer- und Songwriter aus Berlin. Unterstützt wurde Greta von Freundin Lisa Runge (9), ebenfalls aus Stockelsdorf. „Die Musik ist einfach toll“, befand Lisa. Der Wunsch des gemeinsamen Songs ging zwar nicht in Erfüllung, das breite Grinsen während des Live-Auftritts verriet jedoch, dass Greta und Lisa kaum glücklicher hätten sein können.

Weibliche Fans waren am Kalkberg in der Überzahl

Ein gemischtes Publikum, das mehrheitlich weiblich war, wollte nach zwei erfolgreichen Shows im vergangenen Jahr auch diesmal unbedingt dabei sein, wenn die beliebte Pop- und Soulsängerin ein Konzert am Kalkberg gibt. „Man kann bei ihren Songs richtig gut mitsingen“, sagt Jessica Wehmeier aus Kisdorf. „Das ist genau mein Musikgeschmack“, ergänzt Petra Hedtke aus Stuvenborn. Die beiden positionierten sich direkt vor der Bühne, um Sarah Connor ganz nah zu sein. Wie viele Emotionen ein Konzert der gebürtigen Delmenhorsterin freisetzen kann, wusste Steffi Jensen aus Heidmühlen bereits vor dem ersten Ton. „Ich war letztes Jahr schon hier. Die Stimmung war richtig gut.“ Die tolle Atmosphäre am Kalkberg habe ebenfalls dazu beigetragen, dass sie unbedingt wieder ein Ticket ergattern wollte – mit Erfolg. „Das Wetter ist auch super.“ Besser gehe es nicht.

Sarah Connor strahlte in Bad Segeberg wie ihre Fans

Sarah Connor strahlte bei ihrem Auftritt ähnlich wie ihre Fans mit der Sonne um die Wette. „Bei mir hat sich die letzten Monate ganz viel Energie angestaut. Die muss erst mal raus“, bekannte Connor gleich zu Beginn des Konzerts, das restlos ausverkauft war. In der dunklen Jahreszeit sei es für die Künstlerin nicht immer leicht gewesen, die angestaute Energie richtig loszuwerden. Nach einer Knieverletzung, die sich Connor beim Skifahren zugezogen hatte, musste sie einige Monate die Füße still halten. Auf der Bühne war ihr dank erfolgreicher Reha nichts mehr anzumerken. Tanzen und springen zum Rhythmus ihrer eigenen Musik – alles kein Problem mehr. Das Feuer sprang schnell auf das Publikum über.

Sarah Connor präsentierte eine ganze Reihe Stücke von ihrem aktuellen Album „Herz Kraft Werke“, das 2019 erschienen ist. Dabei wurde sie von ihrer Band und Background-Sängerinnen und -Sängern unterstützt. „Ich wünsch dir“, „Stark“ oder „Das Leben ist schön“ und viele andere Lieder kamen sehr gut an. Auch ältere Hits ihrer Karriere wie „Let‘s Get Back to Bed Boy!“ und „From Zero to Hero“ waren mit im Gepäck. Die Mischung passte. Ruhige Momente wechselten sich mit stimmungsvollen Songs ab.

Die Sängerin schafft es, Intimität herzustellen und ihre Fans abzuholen. „Bad Segeberg, wo seid ihr?“, fragt Connor. Lauter Jubel breitet sich auf den Rängen aus. „Und warum sitzt ihr dann noch?“ Die Massen lassen sich nicht lang bitten und springen von ihren Sitzen auf. „Soll ich mal richtig laut machen?“ Connor reißt die Ticketinhaber mit und die genießen eine erstklassige Show, die mit Lichteffekten und einer großen Videoleinwand noch imposanter wirkt.

Mitten in der Show erfüllt Sarah Connor sogar persönliche Träume. Die sechsjährige Pia steht in der ersten Reihe und hält ein Poster hoch. „Kann ich ein Autogramm von dir haben?“, ist darauf zu lesen. „Möchtest du auf die Bühne kommen?“, fragt Sarah Connor. Es gibt ein etwas schüchternes „Ja.“ Unter lautem Beifall wird das Mädchen auf die Bühne gehoben, holt sich das Autogramm ab und darf sogar mit der Sängerin ein Foto machen.

Den Auftritt wird die kleine Pia nicht so schnell vergessen. Als Dankeschön gibt sie Sarah Connor ein Stück Traubenzucker von ihrer Süßigkeitenkette ab, die sie um den Hals trägt. „Mir ist auch ein bisschen schwindelig. Da ist Traubenzucker ja ganz gut“, sagt die Künstlerin und erntet viel Applaus. Die Nähe zu ihren Fans und eine gute Portion Humor machen die Sängerin sympathisch. „Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder nach Bad Segeberg kommt“ – das wünscht sich nicht Fan Carina Petersen aus Bad Bramstedt.