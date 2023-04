﻿A 20: SPD-Bundestagsabgeordneter will Wissing nach Bad Segeberg holen

Am Donnerstag kommt Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen auf Einladung der CDU nach Bad Segeberg. Folgt ihm bald Bundesverkehrsminister Volker Wissing? Dafür will sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Bengt Bergt einsetzen. Noch sei für die A 20 bei Bad Segeberg nichts verloren.

Bad Segeberg. Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen ist in diesen Tagen so etwas wie das Gesicht zum A 20-Verdruss in der Region. Kein Termin, bei dem der Verwaltungschef nicht die Sorgen und den Ärger in der Kreisstadt über den Beschluss der Berliner Ampel-Koalition zum Ausdruck bringt, dem Weiterbau der Küstenautobahn bei Bad Segeberg kein „überragendes öffentliches Interesse“ zuzugestehen – wie 144 anderen Autobahnprojekten in Deutschland.