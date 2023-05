Raser flüchten auf der A 21 und der B 404 vor der Polizei

Kreis Segeberg. Das hätte auch böse ausgehen können: Zwei Raser haben durch ihr riskantes Fahrverhalten am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr auf der A 21 und der B 404 andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei bemerkte das erste Auto, einen schwarzen Audi A6, nach eigenen Angaben gegen 4.45 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Bad Oldesloe-Nord. Der Wagen fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrbahn in Richtung Kiel. „Unmittelbar vor dem Baustellenbereich, durch den die Fahrbahn einspurig wird, überholte der Audi einen Lkw und zwang diesen zu einer Gefahrenbremsung“, so die Polizei.

Kurz darauf überholte der Audi einen weiteren Lkw auf der rechten Seite über den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Leezen. Der Streifenwagen folgte dem davon rasenden Audi daraufhin mit Blaulicht. Hierbei bemerkten die Beamten einen dunklen Maserati Levante, der ähnlich wie der Audi vor dem Einsatzfahrzeug floh, im Baustellenbereich überholte und den Gegenverkehr dadurch zu Vollbremsungen zwang.

Kurz vor Kiel wendeten die beiden Raser

Hinter der Baustelle setzten die beiden Fahrzeuge ihre Flucht laut Polizei mit teilweise über 200 Kilometern pro Stunde über die A 21 und B 404 bis kurz vor Kiel fort. Hier wendeten die Pkw vor einer in Höhe „Seewiesenredder“ errichteten Straßensperre und fuhren wieder zurück auf die A 21 in Richtung Hamburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Im Bereich Daldorf verloren die Streifen die Fahrzeuge aus den Augen“, teilt die Polizei mit.

Autos werden mit einem Einbruch in Verbindung gebracht

Die an dem Maserati angebrachten Segeberger Kennzeichenschilder waren nach Angaben der Polizei gestohlen. An dem Audi habe sich lediglich die Ortskennung OAL für Ostallgäu ablesen lassen. Die Polizei vermutet, dass die Raser auch für andere Delikte infrage kommen: Dieselben Fahrzeuge sollen bereits im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Tankstelle in Warnemünde aufgefallen sein.

Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04551/8843440 zu melden.

KN