A21 ab Montag zwischen Leezen und Bad Oldesloe zeitweise voll gesperrt

Leezen. Am Montag und Dienstag wird die Autobahn 21 zwischen den Anschlussstellen Leezen und Bad Oldesloe-Nord jeweils in einer Fahrtrichtung voll gesperrt. Grund dafür sind nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes – Außenstelle Lübeck – aufwendige Instandsetzungsarbeiten, die jeweils morgens um 6.30 Uhr beginnen und bis in den späten Nachmittag beziehungsweise den frühen Abend dauern.

Zwischen Leezen und dem Kreis Stormarn soll in diesem Jahr die Fahrbahndecke erneuert werden. Dazu sei es erforderlich, „die Strecke für die Baustellenphase zu ertüchtigen“.

Am Montag wird zunächst Richtung Kiel gesperrt

Am Montag, 3. April, werde zunächst die Richtungsfahrbahn Nord (Kiel) bis gegen 16.30 Uhr geschlossen. „Der Umleitungsverkehr wird über die U5 ab Bad Oldesloe-Nord in Richtung Grabau und Borstel zur B432 und weiter Richtung Leezen zur dortigen Anschlussstelle geleitet“, heißt es.

Am Dienstag, 4. April, trifft es die Gegenseite in Richtung Süden (Bargteheide). Dort soll die Sperrung allerdings erst gegen 18 Uhr wieder aufgehoben werden. Ausgeschilderte Umleitungsstrecke ist an diesem Tag die U96 ab Leezen über die B432 Richtung Borstel und weiter über Tönningstedt und Grabau zur Anschlussstelle Bad Oldesloe-Nord.

Die Sperrzeiten könnten sich witterungsbedingt allerdings noch ändern, warnt die Behörde.