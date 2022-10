A7 bei Bad Bramstedt nach Unfall in Richtung Norden gesperrt

Bad Bramstedt. Die Autobahn 7 ist am Samstagabend in Höhe von Bad Bramstedt voll gesperrt worden. In Fahrtrichtung Norden hatte sich gegen 19.30 Uhr zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe ein Unfall ereignet. In Höhe Bimöhlen kollidierten zwei Autos. Drei Personen wurden verletzt.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und landete auf der Autobahn. Der Verkehr staute sich kilometerweit. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, war am Samstagabend noch nicht bekannt.

Von RND/jad